IRS: Saiba como preparar já o próximo ano

Reembolsos do IRS estão em atraso. É isto que está a acontecer

Para muitos contribuintes, é quando se aproxima o prazo de entrega da declaração de IRS que surgem as dúvidas, as verificações de última hora e a preocupação de que nada esteja em falta para o acerto de contas com a Autoridade Tributária. Mas a verdade é que, no que toca à preparação do IRS, grande parte do trabalho pode ser feito ao longo do ano.

E essa preparação não exige sequer que tenha de fazer contas. Na prática, passa sobretudo por acompanhar a informação, validar dados e evitar que pequenas tarefas se acumulem até ao início do ano seguinte.

E-Fatura: O seu melhor amigo ao longo do ano para poupar no IRS

Pedir fatura com número de contribuinte já faz parte da rotina de muitos consumidores e é o primeiro passo para poder reduzir o valor do IRS a pagar. Mas não basta. Para beneficiar, efetivamente, da dedução dessas despesas tem de confirmar se aparecem no e-Fatura e se estão enquadradas na categoria certa.

Esta validação pode ser feita até ao final de fevereiro do ano seguinte, mas deixar tudo para os últimos dias aumenta o risco de encontrar despesas pendentes, classificações incorretas ou situações que exigem documentação adicional. Ao validar as faturas regularmente, torna-se mais fácil identificar erros e corrigi-los atempadamente.

Não se esqueça de verificar os seus dados pessoais e IBAN

Preparar o IRS do ano seguinte não se esgota, no entanto, na validação de despesas. Manter os seus dados pessoais e familiares atualizados junto da Autoridade Tributária é fundamental para o correto apuramento do imposto.

Caso tenha ocorrido um casamento, divórcio, nascimento de um filho ou qualquer outra alteração no agregado familiar, há que atualizar essa informação. É certo que o pode fazer até ao final de fevereiro do ano em que submete a declaração de rendimento. Mas confirmar estes dados com antecedência ajuda a evitar esquecimentos que podem sair caros.

Outro dado que deve manter atualizado é o IBAN que se encontra registado na sua área pessoal, no Portal das Finanças. É este que determina a conta para onde será enviado um eventual reembolso. Se estiver desatualizado, o pagamento pode sofrer atrasos ou, não havendo registo de qualquer conta, ser feito por cheque, processo normalmente mais lento.

Organize a informação para acelerar a entrega da declaração

Apesar de muita informação já ser comunicada automaticamente à Autoridade Tributária, há situações em que é necessário incluir dados adicionais na declaração de IRS – sejam comprovativos de rendimentos, extratos bancários, contratos ou outros. Como tal, deve guardar estes documentos e organizá-los ao longo do ano, de preferência, num único local.

Ter estes cuidados pode não garantir que pague menos imposto – embora possa ajudar – mas vai, certamente, contribuir para que chegue ao momento da entrega do IRS com menos dúvidas, menos trabalho acumulado e menor probabilidade de erros.