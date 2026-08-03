Sabe avaliar o verdadeiro valor do salário? A nova ferramenta da Coverflex dá-lhe uma ajuda

Se vai mudar de emprego, negociar o salário pode ser uma tarefa complexa, sobretudo se não conseguir avaliar o verdadeiro valor dos benefícios que lhe são oferecidos. Mas há uma plataforma que pode ajudar nesse processo

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Aceitar uma proposta de emprego continua a ser um "salto de fé" para muitos portugueses, com tudo o que isso envolve e porque hoje o salário não é apenas o salário. Ou seja, o pacote de compensação - isto é o conjunto de benefícios que as empresas oferecem aos trabalhadores (desde alimentação, a seguro de saúde, formação, etc..) -, também pesa no valor total da remuneração que vai receber mensalmente, se bem que muitos continuem sem compreender o verdadeiro valor dos benefícios que lhes são facultados.

A situação repete-se inúmeros vezes: uma pessoa candidata-se a uma vaga de emprego e, no final do processo, tem de decidir se aceita o cargo com base numa proposta com um número bruto que, por vezes, não consegue descodificar por completo. No final, o valor real do que está a ser oferecido perde-se.

Para facilitar esta avaliação e tornar os processos de negociação salarial, e respetivos benefícios, mais transparentes, a Coverflex lançou em Portugal uma nova ferramenta que permite aos candidatos explorarem de forma simples todos os elementos da oferta recebida antes de assinarem contrato, ou seja, o pacote de compensação completo, regalias que envolve, e uma simulação de salário líquido que podem ajustar em tempo real.

Trata-se da funcionalidade “Proposta de Emprego” através da qual os candidatos podem aceder a um link seguro, sem necessidade de criarem conta, para consultar o salário (bruto e líquido), os benefícios, o seguro de saúde e outras componentes da compensação, além de simularem o salário líquido em diferentes cenários. Há um acompanhamento ao longo de todo o processo, com esclarecimento de dúvidas em tempo real que ajuda cada pessoa a perceber o valor real da proposta que receberam.

Inês Odila, Country Manager da Coverflex em Portugal, explica que "hoje, aceitar uma proposta de emprego implica muito mais do que olhar para um salário bruto. As pessoas querem compreender quanto vão realmente receber, que benefícios estão incluídos, e de que forma esses benefícios contribuem para a sua qualidade de vida. Quanto maior for essa transparência desde o primeiro contacto, maior será a confiança entre candidatos e empresas”.

Disponível nos planos Plus e Total, a “Proposta de Emprego” representa um novo passo na estratégia da Coverflex para tornar a compensação mais transparente e centrada nas pessoas, acompanhando a jornada do colaborador desde o momento em que recebe a primeira proposta, esclarece a empresa.

Num contexto em que a transparência salarial ganha cada vez mais relevância, a Coverflex acredita que essa transparência deve começar antes da entrada na empresa. A nova funcionalidade visa, por isso, ajudar empresas e candidatos a comunicar de forma mais clara o valor da compensação total oferecida.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders