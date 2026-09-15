 Mede 12 zonas do corpo e liga ao telemóvel: conheça esta fita métrica inteligente

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Acompanhar a evolução física não se limita ao peso na balança. A fita métrica inteligente RENPHO surge precisamente para colmatar essa lacuna, permitindo registar o volume de várias zonas do corpo de forma automática.

O aparelho liga-se por Bluetooth a uma aplicação própria, eliminando a necessidade de apontar valores à mão. Uma utilizadora resume bem a experiência: considera-a "muito prática e recomendável", destacando que a ligação é estável e o uso simples.

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Sincronização automática com a aplicação

O grande atrativo deste equipamento é a forma como elimina o trabalho manual de registar medidas. Outra compradora explica que a ligação ao telemóvel através da aplicação é "rápida e simples", com os dados a sincronizarem-se automaticamente, o que facilita seguir a evolução do corpo sem ter de apontar valores à mão. A mesma utilizadora acrescenta que a qualidade se sente desde o primeiro uso, elogiando também o sistema de bloqueio, que facilita medir zonas como a cintura, o peito ou a anca sem necessidade de ajuda de outra pessoa.

Doze zonas predefinidas, mais seis à escolha

O ecrã LCD permite personalizar a leitura com 12 partes do corpo já predefinidas, às quais se podem ainda acrescentar seis zonas próprias. Um comprador descreve a experiência como algo que nunca tinha sido "tão fácil e preciso", destacando a app como intuitiva e útil tanto para quem frequenta o ginásio como para quem quer simplesmente controlar a alimentação. O mesmo utilizador nota que a precisão pode variar cerca de três milímetros dependendo da tensão aplicada à fita, algo normal neste tipo de equipamento doméstico e sem grande impacto no acompanhamento do progresso ao longo do tempo.

Compacta e fácil de guardar

Fabricada em aço inoxidável e com uma pilha incluída na caixa, esta fita métrica tem uma autonomia que pode chegar aos seis meses, dependendo da frequência de uso. O design retrátil e compacto facilita guardá-la numa gaveta ou até levá-la para o ginásio, sem ocupar espaço desnecessário.

Fácil de usar por toda a família

Outra vantagem apontada pelos compradores é a possibilidade de guardar os dados de várias pessoas em separado na mesma aplicação. Uma compradora que teve inicialmente dúvidas sobre a compra conta que ficou convencida após experimentar, descrevendo o processo como "super fácil" e recomendando o produto especialmente a quem está a acompanhar a perda de peso. Com uma nota média de 4,3 estrelas em mais de 27 mil avaliações na Amazon, este é já um dos equipamentos mais bem avaliados na categoria.

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