"Vai desenhar o seu abdómen": o treino em casa sem aparelhos para quando não pode ir ao ginásio

Basta fazer estes exercícios para ficar com uma barriga lisinha
IOL
Hoje às 12:43
Russian Twists - abdominais de lado
Este exercício foca-se nos movimentos de rotação do tronco, ativando bem os oblíquos. Ajuda a definir a silhueta e a melhorar o controlo corporal.

Comece sem peso e, à medida que ganha confiança, pode usar um objeto pesado para aumentar o desafio.

Foto: depositphotos

Sente a mente mais clara e mais concentração depois de fazer exercício? Ciência explica agora porque isso acontece

Nem sempre é possível cumprir a rotina no ginásio, mas isso não significa que o treino tenha de ficar para trás. A boa notícia é que, apenas com o peso corporal, é possível trabalhar a zona abdominal, queimar gordura e fortalecer o core sem recorrer a máquinas ou halteres.

Foi isso mesmo que o personal trainer @lazarosouto mostrou recentemente no seu Instagram, onde partilhou uma sequência de exercícios simples, mas eficazes, que podem ser feitos em casa, na sala ou até no quarto - e não são precisos aparelhos nem muito espaço, apenas consistência e boa execução.

O treino foca-se em movimentos que ativam diferentes zonas do abdómen, combinando exercícios isométricos com movimentos dinâmicos. Pranchas, variações de elevação de pernas e exercícios com rotação ajudam a trabalhar não só o reto abdominal, responsável pelo chamado “six pack”, mas também os oblíquos e a zona mais profunda do core.

Veja todos os exercícios aqui: 

 

