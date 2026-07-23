Começou a treinar aos 70 anos e hoje, aos 80, é uma inspiração para todo o mundo

Aos 80 anos, mulher torna-se influencer. Mas são as provas de amor que o marido lhe dá que se tornaram um fenómeno

A depressão obrigou-a a deixar o emprego. Aos 49 anos, mudou de carreira com a ajuda da filha e hoje são milionárias

Quantas vezes já se ouviu a frase "agora já é tarde demais"? Na nossa mente, tendemos a colocar prazos de validade para grandes sonhos, para a saúde e até para a alegria de viver. No entanto, há histórias que chegam para destruir completamente estas crenças limitadoras, provando que a vitalidade e o otimismo podem ser cultivados em qualquer fase da existência. É precisamente essa mensagem que a jornada de Joan MacDonald vem confirmar: uma mulher canadiana que encontrou na musculação uma nova forma de estar na vida.

O ponto de viragem

Segundo relatos da ABC News/Good Morning America, tudo começou quando Joan, já fatigada e a sofrer de artrite dolorosa, foi confrontada por um médico que queria voltar a aumentar a sua medicação para a tensão arterial. Foi a filha, Michelle MacDonald, treinadora de fitness e fundadora do programa The Wonder Women, quem a desafiou a mudar de vida durante uma visita. Nas suas próprias palavras, citadas pela mesma publicação, Joan sentia que já não estava a viver, apenas a "existir".

A partir daí, Michelle colocou a mãe numa dieta focada em macronutrientes, sem contagem de calorias mas com equilíbrio entre proteínas, hidratos de carbono e gorduras, e aumentou o número de refeições diárias para cinco, de acordo com a revista Zoomer. Os resultados não tardaram: segundo a ABC News, Joan perdeu cerca de 4,5 kg já no primeiro mês, e em poucos meses conseguiu reduzir a medicação para metade. Ao longo dos anos seguintes, diferentes fontes relatam perdas de peso total entre os 27 e os 31 kg, além do abandono completo da medicação para tensão arterial, colesterol e refluxo ácido.

A transformação física, no entanto, não foi imediata. Em declarações à revista Zoomer, a própria Michelle contou que só ao segundo ano é que a mãe começou a parecer uma "avó em forma", e apenas no quarto ano surgiu a definição muscular mais visível.

Dos vídeos em casa a fenómeno global

O que começou como um registo pessoal do progresso tornou-se, com o incentivo da filha, uma conta de Instagram que hoje já ultrapassa os dois milhões de seguidores, a @trainwithjoan. A bio da própria conta resume tudo: "Started at 70, going strong at 80" ("Começou aos 70, continua com força aos 80").

Hoje, aos 80 anos, Joan mantém-se ativa em vários formatos: além do Instagram, tem um canal de YouTube e uma aplicação de treino e alimentação, sempre coordenados com a filha Michelle. Em declarações à revista de fitness BoxLife, Joan partilhou com orgulho que já consegue levantar cerca de 36 kg no supino (exercício de musculação para trabalhar o peito, ombros e tríceps), um marco simbólico para quem, uma década antes, tinha dificuldade em subir um lance de escadas.

A mensagem que repete aos seus seguidores, de acordo com a mesma fonte, resume-se a uma ideia: se ela conseguiu aos 70 anos, qualquer pessoa consegue.

Uma mensagem sem idade

Joan MacDonald tornou-se uma referência internacional ao demonstrar que a força de vontade e a capacidade de transformação não têm idade. O seu percurso funciona como um manifesto de que nunca é tarde para reescrever o próprio destino, não pela perfeição da história, mas pela prova concreta de que mudanças reais, ainda que lentas, são possíveis em qualquer década da vida.