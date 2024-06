De Albufeira a Marbella, de Lisboa a Vilamoura: Há 25 novas viagens de verão a preços incríveis na FlixBus

Antecipando um verão muita procura por viagens para os tradicionais destinos de verão em Portugal, a FlixBus anunciou uma operação de expansão e reforço das ligações domésticas e internacionais para as regiões do Algarve, litoral alentejano, Costa Vicentina, e região Oeste e Centro do país.

A iniciativa visa dar resposta à crescente procura por viagens nacionais e internacionais de autocarro, que tem aumentado desde maio e deve crescer significativamente a partir do final deste mês com o início das férias dos portugueses.

“Os expressos são cada vez mais a primeira opção na hora de viajar, e isso é visível não só no número de autocarros FlixBus que se veem na estrada, como nos milhares de passageiros que transportamos diariamente. A facilidade de reserva aliada a viagens sustentáveis, económicas, seguras e igualmente confortáveis, justifica este crescimento da procura. E respondemos a esta procura com a antecipação do reforço da operação doméstica e das ligações internacionais, seja com reforço dos horários, com o lançamento de novas linhas, ou com a inclusão de novas cidades nas nossas rotas”, afirma o diretor/geral da FlixBus para Portugal e Espanha, Pablo Pastega, num comunicado da empresa enviado às redações.

Saiba então quais são as novidades para cada região:

Algarve: Vilamoura, Almancil, Monte Gordo e Vila Real de Santo António integrados na operação da FlixBus

A partir do dia 6 de junho, quatro novos destinos no Algarve serão acrescentados à rede doméstica da FlixBus: Vilamoura, Almancil, Monte Gordo e Vila Real de Santo António, com ligações diárias a partir de Lisboa.

Há duas ligações diárias entre Lisboa e Almancil, quatro para Vilamoura e Quarteira, e seis para Monte Gordo e Vila Real de Santo António.

Algarve: Albufeira, Faro e Lagos com nova ligação diária a Málaga, Marbella, e Jerez de La Frontera

A partir de 20 de junho, será possível viajar diretamente de Albufeira, Faro e Lagos para as cidades espanholas de Málaga, Marbella, e Jerez de La Frontera. A nova linha internacional arranca a 20 de junho e os bilhetes já estão à venda no site e app da FlixBus.

Algarve: Faro e Albufeira retomam ligações diretas de Sintra, Cascais e Almada

É retomada a ligação entre Cascais, Sintra e Almada e as cidades algarvias de Albufeira e Faro, facilitando o acesso para a população da margem sul do Tejo, sem a necessidade de deslocamento até Lisboa.

Reabertura das linhas para o litoral alentejano e Costa Vicentina

A linha sazonal para o litoral alentejano e Costa Vicentina já está em funcionamento, partindo de Lisboa, com três ligações diárias a Sines, Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar, Odeceixe e Aljezur.

Novidades na região de Leiria: Marinha Grande recebe os autocarros verdes da FlixBus

Marinha Grande é a mais recente cidade a integrar a rede doméstica da FlixBus em Portugal, conectando-se a Coimbra, Porto – Campanhã e Aeroporto, e Braga, com duas ligações diárias em cada sentido. A paragem da FlixBus na Marinha Grande é na Avenida da Liberdade.

Leiria passa a ter ligação ao aeroporto de Lisboa

Além de Marinha Grande, Leiria também verá a operação da FlixBus ampliada, com novas linhas e reforço de ligações ao norte do país, à região Oeste, e ao aeroporto de Lisboa, com oito ligações diárias. Leiria também terá novas rotas para Torres Vedras, Aveiro, Nazaré, Caldas da Rainha e Peniche.

Em resumo, estas são as novas rotas que pode aproveitar: