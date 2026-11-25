Afastada dos palcos e sem conseguir sair de casa há cinco meses, Florbela Queiroz voltou a partilhar com os seguidores o momento delicado que atravessa. A atriz, que está a lutar contra uma depressão, revelou que tem dois exames médicos urgentes por realizar devido a um problema de arritmia e lamentou ter deixado de receber um apoio financeiro de 490 euros, que, segundo conta, era importante para fazer face às despesas com medicamentos e à manutenção da casa.

Num vídeo publicado nas redes sociais, a veterana atriz não escondeu o impacto que a doença tem tido na sua vida quotidiana, admitindo que perdeu a vontade de sair à rua, mesmo para ir ao jardim.

«A Flor há cinco meses que está na cama. Há cinco meses que não põe um pé na rua, nem no jardim», contou, explicando que o isolamento é uma das consequências da depressão que está a enfrentar.

A artista reconhece que não consegue explicar o que a levou a esta situação, mas admite que o estado emocional tem condicionado profundamente a sua rotina e até o acompanhamento de outros problemas de saúde.

Depressão impede atriz de fazer exames médicos urgentes

No mesmo testemunho, Florbela Queiroz revelou que tem dois exames médicos por realizar, recomendados pela médica de família, na sequência de episódios de arritmia. Apesar da indicação clínica, a atriz admite que ainda não conseguiu sair de casa para os concretizar.

«Tenho dois exames para fazer, que são urgentes, porque o que ainda me está a atacar é a arritmia. Estou com muita arritmia», explicou, acrescentando que os exames lhe foram recomendados há cerca de cinco meses.

A artista contou que tem acompanhado diariamente a tensão arterial, mas que continua sem avançar com os meios de diagnóstico, numa situação que evidencia o impacto que a depressão tem tido até nas decisões relacionadas com a própria saúde.

Durante este período, tem procurado manter-se ocupada dentro de casa, entre filmes, histórias e livros que já leu anteriormente. Também tem evitado acompanhar as notícias e contactar com o exterior.

Ainda assim, não está sozinha. Florbela Queiroz destacou o apoio dos compadres, que têm sido uma presença fundamental no quotidiano, assegurando refeições e ajudando nas tarefas domésticas.

«Felizmente, os meus compadres cá estão sempre que é preciso. E o meu frigorífico está sempre cheio, porque eles ajudam», contou, agradecendo o apoio que tem recebido.

Perde apoio de 490 euros e lamenta: «Fazem-me falta para os remédios»

A situação financeira é outra das preocupações que a atriz partilhou com os seguidores. Florbela Queiroz revelou ter deixado de receber o Subsídio de Mérito Cultural, uma prestação que, segundo afirma, lhe era atribuída há cerca de 30 anos e que ajudava a complementar a reforma.

A artista mostrou-se indignada com a retirada do apoio e dirigiu críticas à ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Ana Margarida Balseiro de Sousa, considerando que a perda da verba representa um golpe numa fase em que enfrenta despesas relacionadas com a saúde e a manutenção da habitação.

«Uma coisa que nunca tinha pedido, que me foi dada há 30 anos, e que me foi tirada agora, e esses 490 euros fazem-me falta», lamentou.

A atriz explicou que o dinheiro era importante para suportar os custos com os medicamentos e as despesas fixas da casa, sublinhando que não pretende abandonar a habitação onde vive. «Fazem-me falta para os remédios, porque tenho uma casa, pago IMI e não quero sair da minha casa», afirmou.

A perda do apoio surge num contexto de mudanças na aplicação dos critérios de atribuição do Subsídio de Mérito Cultural, que foram uniformizados pelo Governo em 2026.

Em junho, o Executivo anunciou que todos os beneficiários passariam a ser avaliados segundo as mesmas regras de verificação da condição económica, na sequência de recomendações da Inspeção-Geral de Finanças. De acordo com o comunicado oficial, o critério de carência económica passou a ter como referência 1,5 vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS), equivalente a 805,70 euros mensais por pessoa, na avaliação efetuada naquele ano.

O Governo indicou ainda que, no final de 2025, o apoio abrangia 85 beneficiários, número que passou para 65 após a avaliação de 2026, explicando a diferença com alterações na condição de recursos, documentação não apresentada e falecimentos. O mesmo processo permitiu que 17 beneficiários vissem o valor do apoio aumentado.

O contexto oficial ajuda a explicar as alterações ao regime, mas não permite, por si só, determinar o motivo concreto pelo qual o subsídio de Florbela Queiroz foi retirado. Esse fundamento individual não foi confirmado documentalmente nas fontes consultadas.

Afastada dos palcos, atriz duvida de regresso

A depressão tem também afastado Florbela Queiroz daquela que foi, durante décadas, uma das grandes paixões da sua vida: o teatro.

Sem conseguir reunir as condições físicas e emocionais necessárias para trabalhar, a atriz mostrou-se pessimista quanto à possibilidade de voltar a representar, apesar de continuar a desejar que os espetáculos e os colegas tenham sucesso.

«Espero que os teatros estejam sempre todos cheios, mas, pelos vistos, eu já não irei fazer mais nada», desabafou, deixando transparecer a tristeza de estar afastada da profissão.

A situação ganha particular significado tendo em conta o percurso de Florbela Queiroz, que iniciou a carreira ainda adolescente, no teatro, e se tornou uma figura reconhecida do teatro de revista, cinema e televisão portugueses. A atriz nasceu em Lisboa, em 1943, e começou a trabalhar no teatro ainda muito jovem, tendo passado por diferentes companhias e participado em vários filmes e produções televisivas.

A queda de cabelo e o alerta para a saúde mental

A depressão teve, segundo a atriz, também repercussões físicas. Florbela Queiroz revelou ter perdido entre 45% e 50% do cabelo durante este período, embora tenha notado entretanto sinais de recuperação.

«Caiu-me cerca de 45% a 50%», explicou, referindo que o cabelo começou a crescer novamente depois de ter recorrido a produtos que lhe foram sugeridos.

No final do testemunho, deixou uma mensagem sobre a importância de não desvalorizar a saúde mental e os efeitos que pode ter em diferentes dimensões da vida. «A saúde mental não se pode brincar com ela, porque afeta-nos tudo», alertou.

A atriz voltou entretanto a falar com os seguidores, num novo vídeo, publicado a 24 de novembro, para agradecer as mensagens de preocupação e esclarecer que está medicada e acompanhada. Garantiu que não se sente desamparada, reiterou que permanece em casa por vontade própria e explicou que aguarda o contacto da médica para voltar a ser acompanhada e realizar os exames que ainda estão pendentes.