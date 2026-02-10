Fogão tipo campingaz nunca fez tanto sentido como agora. Todos devemos ter um em casa

Este artigo pode conter links afiliados*

Este kit de primeiros socorros com milhares de avaliações positivas devia estar em todas as casas

Em cenários de emergência, costuma dar-se prioridade à energia e às comunicações, mas há um aspeto frequentemente desvalorizado: a possibilidade de aquecer alimentos ou água quando ocorre uma falha elétrica. Para habitações totalmente dependentes de eletricidade, um fogão de campismo portátil pode revelar-se essencial caso a interrupção de energia se prolongue.

Um dos modelos que mais se tem destacado é o fogão portátil a gás butano da Humpti, atualmente entre os mais vendidos da Amazon. No último mês, foram adquiridas mais de 700 unidades. O produto apresenta uma classificação média de 4,3 estrelas e tem um preço aproximado de 41 euros, já com quatro cartuchos de gás incluídos. Trata-se de uma solução pensada tanto para situações de emergência em casa como para campismo, viagens de autocaravana ou outras atividades ao ar livre.

O conjunto inclui o fogão portátil, uma mala para transporte e quatro cartuchos de gás de 227 gramas, permitindo a sua utilização imediata. Fabricado na Alemanha, o equipamento cumpre as normas europeias de segurança e dispõe de uma válvula hermética anti-fugas, bem como de uma proteção metálica destinada a evitar o sobreaquecimento.

O funcionamento é simples: o cartucho é colocado no interior, bloqueado, e a chama é acesa através da rotação do manípulo, sem necessidade de qualquer ferramenta. A chama mantém-se estável e pode ser regulada, sendo adequada tanto para ferver água como para confeccionar refeições simples.

Nas avaliações deixadas na plataforma, os utilizadores salientam sobretudo a facilidade de utilização e a fiabilidade do equipamento. Um dos compradores descreve-o como “um equipamento indispensável para situações de emergência ou para levar num acampamento”, enquanto outro destaca que “funciona muito bem e é extremamente fácil de transportar graças à mala”. Há ainda referências à boa relação qualidade-preço e ao aspeto robusto do conjunto, mesmo antes da sua utilização prática.

Para quem está a preparar um kit de emergência completo, este fogão portátil surge como um elemento fundamental para garantir autonomia básica e segurança quando a eletricidade não está disponível.

