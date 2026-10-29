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Folar de Abóbora (ou Folar dos Santos)
Folar de Abóbora (ou Folar dos Santos) | Foto: Fábio Belo

Tem abóbora em casa? Faça estes folares para celebrar o Dia de Todos os Santos: uma receita tradicional que sabe a outono

Fábio Belo
Hoje às 11:18

O Dia de Todos os Santos pede tradição à mesa. Aprenda a fazer folares de abóbora com canela, uma receita aromática e perfeita para partilhar em família

O Dia de Todos os Santos está a chegar e, como manda a tradição, não podiam faltar os meus folares de abóbora!  Uma receita tradicional, com o toque adocicado da abóbora e o aroma irresistível da canela. Perfeitos para acompanhar um café ou partilhar com a família!

Ingredientes

  • 600 g de farinha

  • 280 g de açúcar

  • 11 g de fermento de padeiro seco

  • 1 c. de chá de canela em pó

  • 150 g de puré de abóbora

  • 3 c. de sopa de manteiga amolecida

  • 1 ovo

  • 125 ml de leite morno

  • 1 gema de ovo para pincelar

Preparação

1. Numa taça, coloca a farinha, o açúcar, o fermento de padeiro seco e a canela. Mistura bem.

2. Adiciona o puré de abóbora, a manteiga amolecida, o ovo e o leite morno. Amassa até obteres uma massa homogénea.

3. Cobre a massa e deixa levedar até duplicar de volume.

4. Divide a massa em três partes, molda os folares e coloca-os num tabuleiro forrado com papel vegetal. Pincela com a gema de ovo.

5. Leva ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante cerca de 40 minutos, ou até os folares estarem cozidos e dourados.

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Bom apetite!

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