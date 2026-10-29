Tem abóbora em casa? Faça estes folares para celebrar o Dia de Todos os Santos: uma receita tradicional que sabe a outono

O Dia de Todos os Santos está a chegar e, como manda a tradição, não podiam faltar os meus folares de abóbora! Uma receita tradicional, com o toque adocicado da abóbora e o aroma irresistível da canela. Perfeitos para acompanhar um café ou partilhar com a família!
Ingredientes
600 g de farinha
280 g de açúcar
11 g de fermento de padeiro seco
1 c. de chá de canela em pó
150 g de puré de abóbora
3 c. de sopa de manteiga amolecida
1 ovo
125 ml de leite morno
1 gema de ovo para pincelar
Preparação
1. Numa taça, coloca a farinha, o açúcar, o fermento de padeiro seco e a canela. Mistura bem.
2. Adiciona o puré de abóbora, a manteiga amolecida, o ovo e o leite morno. Amassa até obteres uma massa homogénea.
3. Cobre a massa e deixa levedar até duplicar de volume.
4. Divide a massa em três partes, molda os folares e coloca-os num tabuleiro forrado com papel vegetal. Pincela com a gema de ovo.
5. Leva ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante cerca de 40 minutos, ou até os folares estarem cozidos e dourados.
Bom apetite!
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