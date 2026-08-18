O louro faz mais do que temperar: uma folha pode 'salvar' o ambiente do frigorífico

Influencer de limpezas mostra-nos ainda mais utilizações para um dos nossos favoritos da Mercadona

O truque do saco de plástico na vassoura está a chamar a atenção. Saiba para que serve

Os maus cheiros no frigorífico são um problema comum, problema que se agrava no verão, quando os alimentos podem deixar aromas mais intensos no interior do eletrodoméstico. Embora o limão e o café sejam algumas das soluções mais conhecidas, há outro truque muito simples que encontrámos na imprensa espanhola: colocar uma folha de louro no frigorífico.

Segundo o jornal espanhol La Razón, as folhas de louro contêm óleos essenciais naturais, entre os quais se destaca o eucaliptol, que libertam aroma quando colocadas num espaço fechado.

Como funciona o truque do louro?

O princípio é bastante simples. O aroma libertado pela folha de louro pode ajudar a disfarçar temporariamente os odores fortes deixados por alimentos como peixe, alho, cebola ou couve.

No entanto, há uma diferença importante: o louro não elimina nem absorve os maus cheiros. Na realidade, limita-se a mascará-los durante algum tempo.

Por isso, este método deve ser encarado como uma solução rápida e temporária, e não como substituto da limpeza do frigorífico.

Basta uma folha, mas só durante uma hora

A utilização do louro também tem uma regra específica. De acordo com a informação divulgada pelo La Razón, deve colocar-se uma folha de louro seca na parte superior do frigorífico e deixá-la no interior durante cerca de uma hora.

Depois desse período, a folha deve ser retirada.

O motivo é simples: se permanecer esquecida durante vários dias, o seu aroma pode passar para alimentos mais sensíveis, como leite, manteiga ou queijo.

Antes do louro, há um passo essencial

Se existe comida derramada, gordura ou algum alimento estragado dentro do frigorífico, colocar uma folha de louro não vai resolver o problema. A limpeza continua a ser fundamental.

Antes de recorrer ao truque, é aconselhável limpar as prateleiras e remover qualquer resto de comida que possa estar na origem do odor.

O louro também pode ser usado noutros locais da casa

As propriedades repelentes atribuídas ao louro fazem com que esta planta seja utilizada também noutros pontos da casa, escreve ainda o La Razón.

Entre os exemplos referidos estão a proteção de recipientes de farinha contra gorgulhos, a utilização para repelir traças nos armários e até para ajudar a disfarçar o cheiro no fundo do caixote do lixo.

Ainda assim, no caso do frigorífico, a recomendação é clara: usar a folha apenas como solução de curto prazo e nunca em substituição da higiene regular do eletrodoméstico.