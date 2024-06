Folhado de framboesa e chantilly: leva apenas 5 ingredientes, é delicioso e fácil de fazer

O que acham de um folhado delicioso, fácil e rápido de confecionar? Precisam apenas de 5 ingredientes, se excluírem a raspa de limão e a hortelã para a decoração. Fica ao vosso critério se os vão utilizar, mas estes fornecem um toque extra de frescura e sabor. A combinação: massa folhada + chantilly + framboesa = sobremesa de babar! Se preferirem, podem trocar as framboesas por morangos! Uma receita perfeita para o verão! Vão fazer?

Folhado de Framboesa e Chantilly (Fácil e Rápido)

Ingredientes

1 base de massa folhada de compra (usei bio)

125 g de framboesas frescas

200 ml de natas frescas

50 g de açúcar em pó (podem usar 3 colheres de sopa de xarope de agave ou de ácer, para uma versão sem açúcar)

Doce de framboesa q.b.

Raspa de limão q.b. (facultativo)

Folhas de hortelã q.b. (facultativo)



Modo de preparação

Levar a base de massa folhada ao forno, pré-aquecido a 175ºC, durante 20 minutos. Retirar e deixar arrefecer.

Espalhar o doce de framboesa sobre a massa folhada. Bater as natas com o açúcar até ficar em chantilly, distribuir por cima do doce. Decorar com framboesas, raspa de limão e hortelã.