Folhadinhos Fantasmagóricos para o Halloween: feitos na air fryer, prontos em poucos minutos e com apenas 4 ingredientes

Esta receita é perfeita para surpreender os amigos e familiares com um petisco assustadoramente delicioso para o Halloween! Uns folhadinhos deliciosos, fáceis e rápidos, com apenas quatro ingredientes!

Quem vai experimentar estes folhados apetitosos? Não se esqueçam de enviar esta receita para os vossos amigos e familiares gulosos!

Folhados Fantasmagóricos para o Halloween na Air Fryer

Ingredientes:

1 embalagem de massa folhada (com manteiga) de compra

Doce de morango ou de framboesa ou de tomate q.b.

2 colheres de sopa de sumo de limão

40 g de açúcar em pó

Preparação:

Desenrolar a massa folhada. Usar um cortador de bolacha, em forma de fantasma, para recortar a massa ou podem fazer à mão, usando uma faca. Eu desenhei um fantasma em papel, recortei e usei enquanto molde para cortar à volta.

Em metade dos fantasmas, usar a ponta pequena de um bico de saco de pasteleiro para cortar dois olhos. Fazer uma abertura maior para cortar a boca.

Colocar um pouco de doce no meio da massa (apenas nas que não têm os buracos). Colocar por cima o fantasma que tem os buracos, pressionar as bordas, usar um garfo para selar em toda a volta.

Colocar os fantasminhas numa folha de papel vegetal. Ligar a air fryer no modo cozer, a 175ºC. Programar 15 minutos. Também podem fazer no forno.

Colocar o papel vegetal com os fantasmas na air fryer. Retirar e deixar arrefecer. Misturar o açúcar com o sumo de limão. Aplicar nos fantasmas.

Se tiverem dúvida sobre algum passo do processo, podem ver o vídeo da receita aqui:

Bom apetite!

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