Alerta para quem tem bebés: Pingo Doce tem mochila-berço-muda-fraldas por menos de 20 euros

Para pais e mães de bebés de todo o mundo, as mochilas que levam fraldas e biberões são hoje muito mais do que aquelas malas feias que antes se usavam e eram pouco práticas. Quando queremos fazer tudo, mas temos um bebé também para cuidar e dar atenção, as tarefas tornam-se mais complicadas.

É, por isso, que esta vai ser a sensação desta semana no folheto do Pingo Doce: uma mochila de maternidade extensível que se transforma em berço e muda-fraldas.

A mochila de maternidade de design moderno e cor neutra (cinza), destaca-se pela sua versatilidade. À primeira vista, parece uma mochila comum, com alças ajustáveis e um compartimento frontal com fecho éclair. No entanto, o que diferencia está na capacidade de transformar num berço portátil e numa prática superfície para mudar fraldas.

Ao abrir a mochila, tem um espaço amplo com uma superfície plana e acolchoada, ideal para trocar a fralda de forma higiénica e confortável, mesmo fora de casa. Esta funcionalidade é perfeita para aqueles dias em que vai dar um passeio ou viajar e precisa de fazer esta tarefa.

Está em promoção por 19,99 euros (anteriormente 24,99 euros, um desconto de 20%), esta mochila torna-se uma ótima opção. Se não puder ir à loja, tem a opção de comprar online através do Mercadão, clicando no símbolo de carrinho que surge no folheto.