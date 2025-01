Chegou ao Pingo Doce o trem de cozinha de inox com 5 peças. E nem chega aos 30 euros

Há peças que transformam a experiência na cozinha, e um bom conjunto de panelas é, sem dúvida, uma delas. Investir num bom trem de cozinha e resistente é uma boa aposta para quem vai iniciar vida numa nova casa ou para quem precisa de despedir-se dos seus tachos velhos, riscados e queimados.

E, por isso, estamos muito entusiasmados com a novidade que acabou de chegar às lojas Pingo Doce: um trem de cozinha, da marca Smukee, composto por cinco peças em inox. Durante um período limitado, este conjunto está à venda por 29,99€, um valor que representa uma redução significativa face ao preço habitual de 49,99€.

Mas atenção: a promoção decorre apenas até 2 de fevereiro.

A vantagem do inox e as placas de indução

O inox é conhecido pela sua durabilidade e resistência à corrosão, tornando-se uma escolha segura. Além disso, este conjunto é compatível com fogões de indução. As tampas de vidro permitem vigiar os cozinhados sem ter de as levantar, fazendo perder calor durante o processo.

