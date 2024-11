Do mini-aquecedor de tomada ao desumidificador: os essenciais para o frio à venda no Pingo Doce a partir de 15 euros

Com a chegada do frio, começa a procura pelos aliados para manter a casa confortável e acolhedora, seja para aquecer aquele cantinho da sala ou garantir que a roupa seca sem o cheiro indesejado de humidade. O Pingo Doce apresenta uma seleção de produtos para o inverno no folheto deste fim de semana: desde termoventiladores portáteis a desumidificadores práticos e até secadores de roupa inovadores – tudo a preços imbatíveis.

Para quem precisa de um aquecimento rápido e eficiente, o Termoventilador Hoffen MTTL H20 é uma opção acessível e compacta, ideal para espaços pequenos. Com um design moderno e fácil de transportar, este aquecedor de tomada passa de 26,99€ para 14,99€, com uma poupança de mais de 40%. Se a área for um pouco maior, o Termoventilador TCL-H070 oferece uma cobertura para até 20 metros quadrados e está a 13,99€ – um achado para quem não quer passar frio.

Agora, se o seu maior desafio é a humidade, o Desumidificador Hoffen DJHS-H081 pode ser a solução perfeita. Este modelo de 2 litros tem capacidade para manter o ar seco e confortável, evitando a formação de mofo e bolor, sobretudo em divisões menos ventiladas. Com uma redução de preço que o coloca a 99,99€, é um investimento certeiro para o inverno, especialmente para quem quer proteger a saúde da família e garantir uma casa mais saudável.

Se não puder gastar tanto, encontrámos um desumidificador a menos de 50 euros

E como o tempo frio e húmido pode trair-nos quando queremos usar aquela camisola que ainda está húmida, o cabide Secador de Roupa Hoffen SRNW-H163 vem como uma ajuda preciosa. Este dispositivo compacto permite secar as suas peças em poucos minutos, deixando-as prontas para uso com uma suavidade extra. Com 40% de desconto, fica por 44,99€ – um verdadeiro achado para quem vive em apartamentos ou não tem uma máquina de secar roupa.