Parece mentira, mas estes fones passaram de 132 para 27 euros

Se é como nós que não passa um dia sem ouvir música ou um podcast, então este artigo é para si. Encontrámos uns fones sem fios na Amazon que têm uma classificação média de 4,7 estrelas em mais de 1.000 avaliações e estão com um desconto inacreditável.

Som excepcional e bateria que não acaba

Estes fones Bluetooth prometem uma experiência sonora de alta qualidade com 128 horas de autonomia total (8 horas por carga e mais 120 horas adicionais com o estojo de carregamento). O som é nítido com graves potentes, ideais tanto para ouvir música como para chamadas. O design ergonómico com gancho flexível assegura que os fones permanecem firmemente no lugar, mesmo durante atividades físicas intensas, e são completamente resistentes à água e ao suor, perfeitos para utilização durante o exercício.

Funcionalidades modernas que surpreendem

O que realmente diferencia estes fones é o conjunto de funcionalidades avançadas que normalmente só encontramos em modelos muito mais caros. O ecrã LED duplo mostra constantemente o nível de bateria, o controlo tátil permite gerir chamadas e música sem tocar no telemóvel, e a ligação automática emparelha os fones ao dispositivo assim que abre o estojo.

Um utilizador satisfeito confirma: "Excelente compra. Os fones carregam perfeitamente na caixa, e mantêm-se em perfeito funcionamento. O som é potente e limpo." Outro cliente destaca a durabilidade: "Uso-os todos os dias para fazer desporto e nunca falham, a resistência à água funciona mesmo bem". Além disso, o alcance Bluetooth de 15 metros oferece liberdade de movimento, e a compatibilidade universal garante que funcionam perfeitamente com qualquer smartphone ou tablet.

