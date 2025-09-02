Facebook Instagram
De 130 para 28 euros: estes fones sem fios não caem das orelhas e são um sucesso

Equipados com Bluetooth 5.3, emparelham em segundos e garantem uma ligação estável até 15 metros de distância. São ainda resistentes à agua
Hoje às 13:22

Este artigo pode conter links afiliados*

Baixou para 20 euros a bateria externa que todos na família devem ter. Já se esqueceu do apagão?

Os auriculares são essenciais no nosso dia-a-dia, mas uma queixa frequente é a queda, principalmente para quem pratica desporto. Seja para ouvir música, atender chamadas ou acompanhar um podcast no caminho para o trabalho, muitos já não dispensam os seus fones Este modelo, que custa mais de 130 euros, está agora disponível por uma fração do preço (quase 80% de desconto), mas continuam a impressionar pela combinação entre autonomia, conforto e qualidade de som.

COMPRE AQUI POR 28.45 euros 

Equipados com Bluetooth 5.3, emparelham em segundos e garantem uma ligação estável até 15 metros de distância. Isto significa que pode deixar o telemóvel na secretária ou no saco e continuar a ouvir música sem interrupções. Além disso, o emparelhamento automático faz com que estejam prontos a usar assim que saem do estojo de carregamento.

Para quem vive sempre com os auscultadores postos, a autonomia é um dos grandes pontos fortes: 8 horas de reprodução contínua e até 128 horas com a ajuda do estojo. O ecrã LED incorporado mostra o nível de bateria em tempo real, evitando surpresas desagradáveis a meio de uma chamada ou treino. E se ainda assim a energia faltar, o carregamento rápido via USB-C trata do resto.

No que toca à experiência sonora, estes auriculares apostam numa membrana de grafeno de camada dupla para graves mais intensos e agudos mais definidos. Já o sistema de cancelamento de ruído ENC ajuda a manter as conversas nítidas, mesmo em ambientes barulhentos, como o metro ou uma rua movimentada.

Outro detalhe que conquista muitos utilizadores é o design com ganchos flexíveis, que se adapta a diferentes formatos de orelha. Resultado: não deslizam, mesmo em treinos mais intensos. A resistência à água e ao suor (IPX7) completa o pacote, tornando-os uma opção prática para quem procura auriculares versáteis, resistentes e acessíveis.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

