Menos de 25€ por uns fones que valiam 91€: o desconto que ninguém está a deixar passar

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Já quase ninguém sai de casa sem fones. No escritório, nos transportes públicos, no ginásio ou a passear, os modelos sem fios e pequenos dão sempre jeito. O difícil é escolher um bom par, porque o mercado está cheio de opções e promessas para todos os gostos. Foi por isso que este modelo da Donerton chamou a atenção: está com 73% de desconto na Amazon e as avaliações de quem já os comprou são muito positivas, com 4,9 estrelas em 172 opiniões.

Em termos de ficha técnica, os fones da Donerton não ficam atrás de modelos bem mais caros. Têm Bluetooth 5.4, quatro microfones com cancelamento de ruído para as chamadas, comandos por toque para atender e mudar de música, e uma caixa com ecrã LED que mostra a bateria que ainda resta.

Segundo o fabricante, a autonomia chega às 45 horas, e a carga é rápida através de USB-C. São ainda resistentes à água com certificação IP7, o que os torna uma boa escolha para treinos e dias de chuva.

E o que dizem as avaliações na Amazon? Elogiam o som, o conforto e o preço. Um dos utilizadores fala de “graves e agudos bem compensados” e de um som onde “não se escapa nem um detalhe das vozes e dos instrumentos”, e outro destaca que a caixa é muito leve e os fones são “muito cómodos”. O cancelamento de ruído também recebe boas notas, e há quem diga que a carga é rápida e que a bateria dá a impressão de durar bastante. Com 24,39€ em vez dos 91,48€ de preço recomendado, é fácil perceber porque é que tanta gente os está a comprar.

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