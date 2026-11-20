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Se anda à procura de uns fones sem fios para o dia a dia, esta Black Friday pode ser a altura certa, porque estes fones EUQQ caíram de cerca de 72€ para 14€ na Amazon, uma redução de 80%. Têm 4,5 estrelas em mais de 160 avaliações, e quem já os comprou não poupa elogios: “Supera a relação qualidade-preço de outras marcas”, escreve um utilizador. Outro garante que “estão a dar-me melhor resultado do que os da marca do meu dispositivo”.

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Quanto ao som, os fones têm drivers de 13 mm, que prometem graves mais profundos e vozes mais claras, e quem os usa confirma: “Grandes graves e som nítido”. Outro utilizador diz-se “agradavelmente surpreendido com a qualidade do som”.

Também servem para falar ao telefone, porque têm 6 microfones com redução de ruído, que ajudam a abafar o barulho à volta, e há quem destaque que “a comunicação nas chamadas é nítida e clara”. O Bluetooth 6.1 garante uma ligação estável até 15 metros e são compatíveis com iPhone, Android, tablets e computadores portáteis.

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Cada fone dura 6 horas com uma carga e a caixa de carregamento prolonga a bateria até às 36 horas, com um ecrã LED que mostra a energia que resta e carregamento por USB-C. “A bateria dura muito”, diz um utilizador. Pesam apenas 3 gramas cada e são resistentes à água e ao suor, por isso servem também para treinar: “Saio para correr com eles e seguram-se bem, não caem”. Com mais de 500 compras no último mês, estes fones estão à venda por 14,48€, numa oferta de Black Friday.

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