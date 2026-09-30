De 101€ para 27€: estes fones sem fios estão com 73% de desconto na Amazon

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Os fones Matast têm agora um desconto de 73% na Amazon e podem ser uma opção para quem procura um modelo sem fios para usar no dia a dia. Além do Bluetooth 5.4, têm controlos táteis, ligação automática ao retirar os fones da caixa e são compatíveis com smartphones Android e iPhone.

O fabricante destaca ainda os controladores de 14 mm, pensados para proporcionar um som com graves mais fortes, e quatro microfones com tecnologia ENC, que ajudam a reduzir o ruído ambiente durante as chamadas.

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Até 60 horas sem precisar de carregar

Uma das características que mais chama a atenção é a autonomia. Cada carregamento permite até oito horas de utilização, enquanto a caixa de carregamento acrescenta outras cinco cargas, chegando a um total anunciado de 60 horas de reprodução.

A caixa tem ainda um pequeno ecrã LED que mostra o nível de bateria disponível, para que seja mais fácil perceber quando está na altura de voltar a carregá-la. Quando isso acontece, o carregamento é feito através de USB-C e demora cerca de uma hora e meia.

Pensados também para o treino

Quem costuma levar os fones para o ginásio ou para correr encontra aqui outra característica interessante: têm certificação IP7, que lhes dá resistência à água, ao suor e à chuva. Pesam apenas 3 gramas cada, segundo a informação do produto, e incluem três tamanhos diferentes de pontas para tentar garantir um ajuste mais confortável.

Há também uma aplicação própria, a Zemyee Life, através da qual é possível ajustar os graves e os agudos e escolher diferentes efeitos sonoros. Os controlos táteis permitem ainda pausar a música, mudar de faixa, controlar o volume, atender chamadas ou ativar o assistente de voz sem ter de pegar no telemóvel.

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E o que dizem os compradores?

O modelo conta atualmente com 119 avaliações na Amazon, e é precisamente nos comentários que aparecem algumas das experiências de quem já o comprou. Entre os pontos destacados estão a autonomia, a facilidade de ligação e a utilização durante o exercício.

Há ainda quem valorize o facto de a caixa indicar o nível de bateria no ecrã, enquanto outros compradores destacam o tamanho compacto dos fones e a possibilidade de controlar várias funções através de toques.

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Com o preço atualmente nos 27€, esta é uma diferença significativa face aos 101€ indicados anteriormente. A promoção é apresentada pela Amazon como uma oferta por tempo limitado, pelo que o preço poderá voltar a subir.

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