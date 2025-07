Usa fones para dormir? Estes foram feitos mesmo para isso (e ainda dão para o ginásio)

Este artigo pode conter links afiliados*

Há quem só consiga desligar com som — seja uma meditação guiada, um podcast ou a sua playlist calma. O problema é que adormecer com fones nos ouvidos é, muitas vezes, desconfortável. Os modelos grandes magoam, os pequenos caem e acabam por se perder debaixo da almofada. Foi por isso que estes auriculares Perytong nos chamaram a atenção: têm o formato de uma bandolete macia com altifalantes ultra finos, perfeitos para quem dorme de lado sem sentir pressão nos ouvidos.

A bateria dura até 9 horas e os botões na própria bandolete permitem ajustar o volume, atender chamadas ou mudar de faixa sem mexer no telemóvel. Também bloqueiam bem o ruído exterior, criando um ambiente mais calmo para relaxar. A compatibilidade com Android, iOS e Windows torna-os ainda mais práticos para quem não quer complicações na hora de adormecer.

Mas o conforto não se fica pela cama. Muitos utilizadores usam estes fones também para correr, treinar ou até fazer tarefas em casa. Como não escorregam e o tecido é leve e respirável, são uma opção discreta e funcional mesmo em movimento. “São os melhores fones que já comprei”, escreve uma cliente satisfeita.

