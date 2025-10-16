Facebook Instagram
50 horas de bateria e resistentes à água: estes fones custam apenas 20 euros e têm milhares de fãs

Confortáveis, resistentes à chuva e com graves potentes. Estes fones vendem-se aos milhares na Amazon
Pilar Castelo Branco
Hoje às 16:35

Mulher a ouvir música
Mulher a ouvir música

Photo by Freepik

Há quem diga que são “melhores do que muitos modelos de topo”, outros garantem que “dura dias inteiros sem precisar de carregar”. O certo é que este modelo está a conquistar milhares de pessoas pela qualidade de som e pela autonomia fora do comum — tudo por pouco mais de vinte euros na Amazon.

Com tecnologia Bluetooth 5.3 e quatro microfones com cancelamento de ruído, estes fones oferecem chamadas nítidas e música sem falhas, mesmo em ambientes mais barulhentos. O som é equilibrado, com graves potentes e agudos claros, e o encaixe é tão confortável que quase se esquece de que os está a usar. Além disso, o estojo é compacto, tem ecrã LED para mostrar a bateria e garante até 50 horas de utilização total.

fones sem fios

Quem já experimentou, confirma. “Fiquei surpreendido com a qualidade. A bateria dura quase o dia todo e o som é excelente, com graves profundos”, escreveu um utilizador. Outro comentou: “Passado um ano de uso, ainda funcionam perfeitamente. Mesmo no volume máximo, o som não distorce".

O design leve e a resistência à água (IP7) também são elogiados: “Uso diariamente, inclusive para correr à chuva, e continuam impecáveis”, disse outro comprador. Muitos destacam ainda o conforto: “Não há nenhum modelo tão confortável. Posso usar os fones durante horas e mal noto que os tenho nos ouvidos.”

A juntar a tudo isto, o preço é o que mais surpreende — pouco mais de 20 euros por um produto com mais de 18 mil avaliações positivas e 4,4 estrelas.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

