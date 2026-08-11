De 101 para 24 euros? Os fones mais vendidos da Amazon estão com desconto

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Há quanto tempo não limpa os fones? Este acessório limpa toda a sujidade acumulada e faz com que durem mais

Já não é a primeira vez que recomendamos estes fones aos nossos leitores — são um sucesso de vendas recorrente na Amazon, e voltam agora a destacar-se com um desconto significativo, passando dos 101,65 € habituais para apenas 24,39 €, uma redução de 76%. Com Bluetooth 5.4, ligação automática ao retirar da caixa e um alcance de até 15 metros, prometem uma experiência prática no dia a dia, seja em casa, no ginásio ou em deslocações. Um comprador resume bem essa satisfação, descrevendo-os como "os melhores fones sem fios que já comprei, com boa qualidade de som".

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Ao nível do som, estes fones foram pensados para dar destaque aos graves e para tornar as chamadas mais claras, graças a um sistema que ajuda a filtrar o ruído à volta de quem fala.Vários utilizadores confirmam que o som corresponde às expectativas — "o som é melhor do que eu esperava", refere um deles, enquanto outro acrescenta simplesmente que "se ouvem muito bem". A autonomia é outro ponto elogiado com frequência: a caixa de carregamento oferece até 60 horas de reprodução no total, e há quem destaque precisamente essa durabilidade, dizendo que "a bateria dura bastante tempo".

Resistentes ao suor e à chuva graças à certificação IP7, e com um design ergonómico de apenas 3 gramas por auricular, os fones são também compatíveis com controlo tátil, permitindo gerir chamadas, música e assistente de voz sem tocar no telemóvel. Um utilizador foi ainda mais longe nos elogios, chamando-lhes "uma autêntica maravilha", enquanto outro destaca a relação entre carregamento e qualidade sonora, atribuindo-lhes nota máxima nesse aspeto.

Atualmente com 4,9 em 5 estrelas e mais de 150 avaliações na Amazon — a esmagadora maioria com a pontuação máxima —, os fones continuam a confirmar-se como uma das opções mais bem cotadas nesta categoria. Por 24,39 €, é uma oportunidade a não perder para quem procura um bom par de fones sem fios a um preço reduzido.

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