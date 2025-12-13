Facebook Instagram
Estes fones custavam 162€ e agora estão a 38€ (com ecrã LED e 40 horas de bateria)

Boa qualidade de som, bluetooth 5.4 e resistência à água por menos de um quarto do preço.
IOL
Ontem às 18:30

Este artigo pode conter links afiliados*

Ouvir música com fones sem fios
Ouvir música com fones sem fios

Fotografia: Freepik

Preço deste robot que aspira e lava o chão caiu a pique (de 499€ para 199€)

Não é todos os dias que se encontram fones com esta quantidade de funcionalidades a um preço tão acessível. Estes da CONOPUPlus têm impressionado quem os experimenta, especialmente pela qualidade de som, pela autonomia generosa e pelo conforto durante longas utilizações. Com 4,9 estrelas e centenas de avaliações na Amazon, estão disponíveis por 38€ — uma redução de 76% face aos 162€ habituais.

Som equilibrado e graves bem presentes

A qualidade de áudio entrega boa definição tanto em frequências altas como nos graves, mantendo o equilíbrio mesmo com volumes elevados. "A qualidade do som é espetacular, envolvente e com graves muito bons. São muito confortáveis e ajustam-se perfeitamente", descreve um dos utilizadores que os usa regularmente. Outro reforça: "Muito surpreendido pela qualidade. A autonomia é muito apreciável e o som é bom."

Os fones foram desenhados para garantir essa experiência equilibrada, seja em chamadas, podcasts ou playlists mais exigentes.

Ligação rápida e estável com Bluetooth 5.4

A tecnologia bluetooth 5.4 garante emparelhamento automático assim que se abrem os fones e ligação estável mesmo a alguma distância do telemóvel. Os comandos são feitos por toque: dois toques para reproduzir ou pausar, manter premido para mudar de faixa, um toque para atender chamadas ou ajustar volume, e três toques para ativar o assistente de voz. Tudo pensado para ser intuitivo e funcionar em movimento.

Adquira os fones aqui

Fones amazon

Cancelamento de ruído para chamadas mais claras

Quem trabalha em ambientes ruidosos ou anda frequentemente de transportes vai apreciar o sistema de cancelamento de ruído ENC integrado com quatro microfones. Filtra sons externos durante chamadas, garantindo que a voz é captada com nitidez. Além disso, a certificação IPX7 protege contra suor e água, tornando-os adequados para treinos ou uso diário sem preocupações.

Autonomia de 40 horas com ecrã LED prático

A caixa de carregamento é compacta e traz um ecrã LED digital que mostra o estado da bateria dos fones e da própria caixa. Isto evita surpresas e permite controlar melhor os carregamentos. Cada carga completa oferece entre 6 a 8 horas de utilização, e com as recargas da caixa, a autonomia total chega às 40 horas. Dias de música ou chamadas sem precisar de andar com cabos. O carregamento é feito via USB-C de forma rápida.

Avaliações consistentes e positivas

Com 4,9 estrelas em mais de 250 avaliações, os utilizadores destacam sobretudo o conforto, a bateria e a relação qualidade-preço. "Perfeitos fones, qualidade mais do que razoável e muito confortáveis. A bateria é boa e funcionam perfeitamente", partilha um comprador satisfeito. "A bateria dura muitíssimo e os fones são de muito boa qualidade", acrescenta outro. Muitos referem também o design: "O ecrã LCD no estojo é muito prático" e "ajustam-se muito bem."

A 38€, estes fones apresentam-se como uma opção sólida para quem procura boa qualidade de som, autonomia generosa e resistência à água sem gastar muito.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

