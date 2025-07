Estes fones foram dos 130 aos 24 euros. E só somam elogios

Este artigo pode conter links afiliados*

É difícil resistir a uma boa promoção, mas quando falamos de tecnologia de ponta a este preço, o entusiasmo é mais do que justificado. O preço destes auriculares sem fios da marca Drsaec caíram de 130 para apenas 24,39 euros numa campanha do Amazon Prime Day — e têm sido elogiados por quem já os comprou. Com uma avaliação de 4,8 estrelas em mais de uma centena de críticas, prometem muito por um preço muito baixo.

Equipados com a versão mais recente do Bluetooth (5.4), estes auriculares garantem ligações rápidas e estáveis, com baixo consumo de bateria e compatibilidade alargada, desde smartphones Android a dispositivos iOS. Além disso, o sistema de redução de ruído ENC suprime até 90% dos sons de fundo, tornando-os ideais para chamadas em ambientes ruidosos — seja numa estação de metro ou num café cheio.

O destaque continua com a autonomia impressionante de até 42 horas, graças ao estojo de carregamento com ecrã LED e entrada USB-C. Tudo isto num design ergonómico, leve (apenas 3g por auricular) e à prova de água com certificação IP7, pensado para quem não abdica da música durante o treino ou nas caminhadas à chuva.

Mas há mais: basta tirar os auriculares da caixa e já estão prontos a funcionar. Com um simples toque, pode atender chamadas, mudar de música ou acionar o assistente de voz — tudo sem tirar o telemóvel do bolso. Com funcionalidades topo de gama e um preço quase simbólico, não é de admirar que estes fones estejam a conquistar o mercado.

