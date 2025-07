Estes fones já custaram 132€. Agora estão a 24€ e são um achado

Este artigo pode conter links afiliados*

Já passaram os tempos em que era preciso gastar uma fortuna para ter uns bons fones sem fios. Estes da Drsaec, com Bluetooth, som HiFi estéreo e cancelamento de ruído, estão agora à venda por apenas 24,39€ (com um desconto de 81%). São ideais para ouvir música com clareza, atender chamadas com nitidez ou acompanhar um podcast durante uma caminhada. E têm ainda um ecrã LED com controlo tátil e uma autonomia total de 32 horas com o estojo de carregamento.

Confortáveis, leves e resistentes à água, estes fones foram pensados para quem está sempre em movimento — do trabalho ao ginásio, da praia aos transportes. O emparelhamento é automático, o controlo é por toque, e a carga rápida USB-C garante que nunca fica sem som por muito tempo. Segundo os utilizadores, a qualidade do som surpreende, o design é elegante e o conforto é tal que quase não se sentem nos ouvidos.

Com uma classificação de 4,8 estrelas na Amazon, estes fones não são apenas bonitos, são uma compra inteligente. Se está à procura de uma solução acessível, fiável e moderna, aproveite este preço enquanto está disponível. A diferença face a modelos muito mais caros é mínima… exceto no valor final.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.