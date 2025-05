“O som é cristalino e os graves potentes.” Estes fones custavam 129€ e agora estão a 24

Este artigo pode conter links afiliados*

Não é todos os dias que se encontram fones que misturam qualidade de som com um preço acessível. Estes têm impressionado quem os experimenta, especialmente pela forma como os graves são profundos sem distorção e os agudos se mantêm claros em qualquer estilo de música. “O som é cristalino e os graves potentes”, descreve uma das utilizadoras, que os comprou para usar durante corridas.

Os altifalantes profissionais ajudam a garantir essa experiência, equilibrando bem as frequências, seja em chamadas ou em playlists.

Ligação rápida, estável e intuitiva

A ligação por bluetooth permite um emparelhamento automático e sem falhas assim que se retiram os fones da caixa. E mesmo afastando-se até 15 metros, o som mantém-se estável. Uma das avaliações mais destacadas confirma: “O bluetooth é estável e nunca tive problemas de conectividade”.

Além disso, os comandos são todos feitos por toque, o que facilita o uso em movimento. Se for preciso atender chamadas, mudar de música ou ativar o assistente de voz, basta um toque leve.

Cancelamento de ruído e chamadas mais nítidas

Quem anda de transportes ou trabalha em ambientes ruidosos vai gostar de saber que estes fones têm quatro microfones com cancelamento de ruído (ENC), pensados para chamadas mais claras mesmo em movimento. “O cancelamento de ruído funciona perfeitamente no metro e em ambientes com muito barulho”, lê-se numa das avaliações recentes.

Também são resistentes à água (classificação IP7), o que significa que aguentam bem treinos intensos e até salpicos inesperados.

Autonomia de 40 horas com ecrã LED útil

A caixa de carregamento deste modelo é compacta e elegante, mas tem uma mais-valia que se destaca: um ecrã LED duplo que mostra o estado da bateria de cada fone e da caixa. Isto evita surpresas e permite controlar melhor os carregamentos.

A autonomia chega às 40 horas com recargas na caixa, o que significa dias de música ou chamadas sem necessidade de andar com cabos.

Avaliação máxima entre centenas de utilizadores

Com uma média de 5 estrelas em mais de 270 avaliações verificadas, estes fones destacam-se pela consistência. Os elogios repetem-se: conforto, qualidade de som, emparelhamento rápido e bateria duradoura. “Superaram todas as expectativas”, diz um utilizador. Outro reforça: “Recomendo vivamente”.

