Passaram de 129 para 24 euros e têm 48 horas de autonomia. Estes fones sem fios são um sucesso na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

A rotina moderna pede soluções práticas — e os fones sem fios tornaram-se parte desse cenário. Este modelo, agora a 24 euros (antes 129€), combina design leve, resistência e autonomia prolongada, sendo uma escolha muito elogiada entre os utilizadores da Amazon.

O emparelhamento é imediato graças à ligação Bluetooth, e o som envolvente — com cancelamento de ruído ambiental — melhora chamadas e momentos de música, mesmo em ambientes agitados.

Criados para acompanhar o dia a dia, estes fones são resistentes à água e ao suor (certificação IP7), ideais para treinos, caminhadas ou uso diário. O formato intra-auricular garante conforto e estabilidade durante horas.

Um dos pontos mais valorizados é a autonomia: até 56 horas com o estojo de carregamento incluído, e carregamento rápido via USB-C. O visor LED no estojo mostra a bateria em tempo real — um detalhe simples, mas útil.

Com funcionalidades práticas, boa qualidade sonora e uma descida de preço significativa, são uma opção difícil de ignorar. Na Amazon, têm uma média de 4,8 estrelas.

Adquira os fones aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.