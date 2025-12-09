Facebook Instagram
Descobertas

De 129€ para 40€: estes fones com ecrã tátil podem ser a prenda ideal deste Natal

Mais de 100 compras no último mês e uma queda de preço impossível de ignorar
IOL
Hoje às 12:49

Este artigo pode conter links afiliados*

O frio pede uma sala confortável: este tapete vintage vai à máquina e está com desconto

Os fones têm chamado a atenção na Amazon e é fácil perceber porquê. Passaram de 129 para 40 euros, acumularam mais de 100 compras no último mês e mantêm uma impressionante média de 4,8 estrelas. Com cancelamento ativo de ruído até 45 dB e Bluetooth 5.4, oferecem uma experiência de som de qualidade a um preço bastante acessível.

O destaque vai para a autonomia: até 48 horas de utilização contínua com o estojo de carregamento, que carrega rapidamente por USB-C em apenas 1,5 horas. O design é ergonómico, com três tamanhos de borrachas para garantir conforto, e a certificação IPX7 torna-os resistentes à água e ao suor, ideais para treinos ou uso diário.

O estojo inclui um ecrã tátil LED multifunção que permite controlar a música, ajustar o volume e gerir chamadas diretamente, sem precisar de tirar o telemóvel do bolso. Os fones contam ainda com 5 modos de equalização (Pop, Rock, Jazz, Clássica e padrão) para adaptar o som ao seu estilo musical preferido.

Com cancelamento de ruído eficaz, som nítido e uma bateria que dura dias, estes fones são uma opção prática e moderna para oferecer no Natal. O preço reduzido e as funcionalidades tornam-nos numa escolha interessante para quem procura qualidade sem gastar uma fortuna.

Adquira aqui

fones

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
O frio pede uma sala confortável: este tapete vintage vai à máquina e está com desconto
Proteja o pescoço do frio Intenso. Este cachecol térmico é o nº1 em vendas
Aqueça a casa e gaste menos. Estes refletores de calor custam cerca de 20 euros
Chamadas, desporto e saúde no pulso: este relógio passou de 100€ para 20€
Mais Vistos
00:05:08
Secret Story
Marisa e Pedro falam dos filhos e há uma confissão inesperada: «Quero que eles descubram o segredo para...»
tvi
00:02:59
Secret Story
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira
tvi
00:02:37
Secret Story
«Eu fico maluca...»: Marisa não consegue resistir a Pedro e põe segredos em risco
tvi
00:03:29
Secret Story
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
tvi
Destaques IOL
Plantas
Tem uma poinsétia em casa? Aprenda a fazer com que a flor de Natal dure o ano inteiro
Receitas
Vai precisar de uma caixa de ovos para esta receita que só leva uma gema e já é viral
Receitas
Como brilhar no Natal com uma coroa de chocolate que até uma criança consegue fazer
Dicas
Pessoas organizadas em casa nunca se deitam sem antes fazer estas 7 coisas
Mais Lidas
Vitor dumont
Ator morre em palco aos 25 anos e estes foram os últimos momentos captados em vídeo
Pedro
O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa
Famosos
Clara Pinto Correia: revelados detalhes sobre a causa da morte da escritora!
selfie
Dois às 10
Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma
tvi
Zed nelson
"Estamos a criar uma ilusão para nós próprios". Fotógrafo mostra como os seres humanos perderam o contacto com a natureza
cnn
Tragédia
Esta bebé morreu à fome e à sede aos cuidados dos pais. Mãe disse que "tinha chegado a hora dela"