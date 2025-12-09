De 129€ para 40€: estes fones com ecrã tátil podem ser a prenda ideal deste Natal

Este artigo pode conter links afiliados*

Os fones têm chamado a atenção na Amazon e é fácil perceber porquê. Passaram de 129 para 40 euros, acumularam mais de 100 compras no último mês e mantêm uma impressionante média de 4,8 estrelas. Com cancelamento ativo de ruído até 45 dB e Bluetooth 5.4, oferecem uma experiência de som de qualidade a um preço bastante acessível.

O destaque vai para a autonomia: até 48 horas de utilização contínua com o estojo de carregamento, que carrega rapidamente por USB-C em apenas 1,5 horas. O design é ergonómico, com três tamanhos de borrachas para garantir conforto, e a certificação IPX7 torna-os resistentes à água e ao suor, ideais para treinos ou uso diário.

O estojo inclui um ecrã tátil LED multifunção que permite controlar a música, ajustar o volume e gerir chamadas diretamente, sem precisar de tirar o telemóvel do bolso. Os fones contam ainda com 5 modos de equalização (Pop, Rock, Jazz, Clássica e padrão) para adaptar o som ao seu estilo musical preferido.

Com cancelamento de ruído eficaz, som nítido e uma bateria que dura dias, estes fones são uma opção prática e moderna para oferecer no Natal. O preço reduzido e as funcionalidades tornam-nos numa escolha interessante para quem procura qualidade sem gastar uma fortuna.

