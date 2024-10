Sim, são headphones que não magoam os ouvidos e perfeitos para usar na cama

Este artigo pode conter links afiliados*

O sono é essencial para o nosso bem-estar, mas, para muitos, adormecer é uma tarefa difícil. Insónias, preocupações e ruídos ao redor – tudo pode dificultar o relaxamento necessário para cair num sono profundo. Se o que ajuda a desligar é ouvir uma música suave, um podcast, ou uma meditação guiada, mexer no telemóvel e ser incomodado pelo brilho do ecrã pode tornar o processo ainda mais complicado. E, se há alguém a dormir ao nosso lado, também não queremos perturbar o seu descanso. É precisamente para estes momentos que estes fones foram pensados: oferecem conforto e som de qualidade, ajudando a embalar o sono, sem incomodar ninguém.

Som sob controlo, sem precisar do telemóvel

Com uma bateria que dura até 9 horas, estes fones garantem que tem som a noite toda, se assim o desejar. E o melhor: sem fios! Compatíveis com dispositivos iOS, Android e Windows, oferecem uma experiência de áudio sem interrupções. Na bandolete encontra também botões integrados para controlar o volume, atender chamadas e até avançar ou retroceder músicas, sem precisar mexer no telemóvel.

Consulte aqui o preço dos fones

Finalmente, uns fones para quem dorme de lado

A posição é um fator essencial para o sono. Dormir de lado, por exemplo, com auriculares comuns pode ser muito desconfortável. Mas, com os Perytong, essa questão fica resolvida. Estes auriculares em formato de bandolete têm altifalantes ultrafinos, estrategicamente posicionados para que possa deitar-se de lado sem sentir pressão nos ouvidos. São ideais para quem procura uma forma de relaxar e adormecer com conforto, bloqueando ainda os ruídos externos e criando um ambiente de paz para descansar.

Do sono ao exercício: versatilidade máxima

Com uma classificação média de 4,2 estrelas, os auriculares Perytong destacam-se pela versatilidade e conforto. Um comprador refere: “Comprei para dormir, mas uso também no ginásio. Não escorregam e o som é ótimo.” Outra cliente comenta: “São ideais para ouvir podcasts na cama sem incomodar ninguém, super confortáveis!” E um utilizador acrescenta: “Durmo de lado com eles sem sentir qualquer desconforto. Melhor investimento para quem adora dormir com música.” Os feedbacks são claros: estes fones são a companhia perfeita para o descanso e para o dia a dia.

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.