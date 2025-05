Já não vivemos sem eles, mas poucos andam a limpá-los corretamente. E é repugnante

Quase todos nós usamos auriculares no dia a dia. Seja no ginásio, em transportes, no trabalho, chamadas ou até mesmo só para ouvir música e descontrair. No entanto, por estarem constantemente em contacto com suor, cera e sujidade, poucos se lembram de os limpar.

Se os seus fones têm pontas de silicone e vêm numa caixa de carregamento, a página do Instagram @cnet, explica passo a passo como deve fazer para garantir que os fones continuem limpos e sem qualquer sujidade.

Como limpar os auriculares com pontas de silicone

Remova as borrachas de silicone e mergulhe-as em água morna numa taça com um pouco de detergente durante cerca de 30 minutos. Após esse tempo, enxague bem e deixe secar completamente antes de voltar a colocá-las. Para limpar o microfone e as grelhas de som, use um cotonete seco para retirar com cuidado quaisquer resíduos acumulados. Evite pressionar demasiado para não danificar os componentes.

Limpar a caixa dos fones

Comece por passar um pano seco no exterior da caixa. Pode humedecer ligeiramente o pano com água ou com um spray de álcool/desinfetante para garantir uma desinfeção mais eficaz. Se houver manchas mais teimosas, agite ligeiramente a caixa (fechada) para ajudar a soltar a sujidade interna. Use um pincel pequeno ou escova suave para retirar quaisquer resíduos que estejam acumulados na porta de carregamento ou em outras zonas difíceis de alcançar.

Um lembrete importante

Nunca mergulhe os auriculares nem a caixa em água. E certifique-se de que tudo está completamente seco antes de voltar a usar ou carregar. Manter os fones limpos é essencial não só por uma questão de higiene, mas também para prolongar a sua durabilidade e desempenho.