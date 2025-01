Este fones deixam os seus ouvidos livres e mantêm-no atento ao que o rodeia

Este artigo pode conter links afiliados*

Pequeno, silencioso e eficaz: o segredo para acabar com a humidade em casa

À procura de um aspirador robot? Este modelo potente está com 58% de desconto

Uma air fryer com milhares de avaliações positivas e duas gavetas que facilitam a vida

Acabaram-se as tampas perdidas! Este conjunto de 16 caixas tipo Tupperware está a preço de saldo

Este desumidificador vem com mangueira de drenagem e desliga-se sozinho

Música sem comprometer a perceção do mundo: estes fones são revolucionários

Quando nos deparamos com estes fones, soubemos que tínhamos de partilhar com os nossos leitores. São diferentes do habitual, sem fios e sem a sensação de pressão nos ouvidos. Com uma avaliação de 4,4 estrelas na Amazon e centenas de opiniões positivas, prometem conforto e liberdade, mantendo-nos atentos ao que acontece à nossa volta. Mas será que cumprem o que prometem?

Som aberto, sem distrações

Quem já experimentou descreve a experiência como algo “quase mágico” – e a explicação está na tecnologia de condução óssea. Em vez de taparem os ouvidos, estes fones transmitem o som através das vibrações nos ossos do crânio. Assim, é possível ouvir música ou atender chamadas sem perder noção do que se passa à volta.

Um utilizador conta que os comprou para usar no escritório e que, desde então, tornaram-se “uma ferramenta essencial para o trabalho diário”. Enquanto atende chamadas, consegue perceber conversas próximas sem precisar de tirar os auriculares.

Adquira os fones SANOTO aqui

Leves e seguros para o desporto

Quem pratica desporto sabe como pode ser frustrante quando os fones caem ou se tornam desconfortáveis. Aqui, isso não acontece. O design ergonómico faz com que fiquem firmes, mesmo durante a corrida ou o treino. Pesam apenas 29 gramas, o que os torna tão leves que um utilizador mencionou: “No outro dia, dei por mim a sair do ginásio ainda com eles postos – esqueci-me completamente que os estava a usar.”

Um corredor partilhou a sua experiência: “Para correr, não experimentei nada melhor. Não se movem e o som mantém-se nítido.” Outro utilizador destaca que não interferem com óculos ou capacete, tornando-os uma opção interessante também para quem anda de bicicleta.

Outro ponto muito elogiado destes fones é a resistência à água, o que os torna ideais para desporto ao ar livre. Não há problema com suor, chuva ou treinos intensos.

Além do desporto, há quem os utilize no trabalho e note a diferença: “São perfeitos para multitasking. Posso ouvir música sem perder noção do que acontece à minha volta.”

Sempre ligados, sem complicações

A tecnologia bluetooth 5.0 permite emparelhar dois dispositivos ao mesmo tempo, uma funcionalidade que surpreendeu vários utilizadores. Um deles conta que, no seu caso, alterna sem esforço entre chamadas no telemóvel e música no computador, sem precisar de reconectar manualmente.

A bateria acompanha o ritmo do dia, oferecendo entre 6 a 8 horas de autonomia com um único carregamento. Uma utilizadora partilhou que os usou durante duas longas sessões de exercício sem precisar de recarregar.

Uma experiência diferente

Não são uns fones típicos– e é isso que os torna interessantes. Um utilizador descreve-os como “uma nova forma de ouvir música sem ficar desligado do mundo”. Outro destaca que o conforto foi o que mais o surpreendeu: “No início, estranha-se, mas depois não se quer outra coisa.”

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.