De 129 para 24 euros? Estes fones são um sucesso de vendas na Amazon e estão com 80% de desconto

Estavam a 129 euros e agora estão a menos de 25. Estes fones bluetooth da marca Btootos estão com um desconto de 80% e são um sucesso de vendas na Amazon, com mais de 600 avaliações e uma média de 4,9 estrelas. Há várias cores disponíveis — desde os clássicos preto e branco ao rosa, vermelho, verde ou roxo — e, por este preço, parecem ter tudo para agradar.

Leves e confortáveis, os fones têm um som equilibrado, com graves bem marcados, e são ideais tanto para ouvir música como para chamadas. A bateria dura até 40 horas com a caixa de carregamento, o suficiente para vários dias de uso, e a ligação Bluetooth 5.4 garante que emparelham rápido com o telemóvel, sem cortes ou falhas.

Há quem os use para trabalhar, outros para treinar e até quem os leve nas férias. Um utilizador resume a experiência assim: “O som é incrivelmente nítido, com graves profundos e potentes. São cómodos, mesmo depois de longas horas de uso. A ligação é rápida e estável.” Outro utilizador elogia a velocidade de carregamento da caixa e o emparelhamento automático dos auriculares ao serem retirado

Além de tudo isto, são resistentes à água e trazem tecnologia de redução de ruído para chamadas mais claras, mesmo na rua ou em ambientes movimentados. Por menos de 25 euros, estes fones estão a conquistar cada vez mais fãs e, com tantas cores disponíveis, não é difícil encontrar um par que combine consigo.

