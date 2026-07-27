Em época de escolha para os jovens, Força Aérea portuguesa lembra quanto podem ganhar na profissão

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Para muitos jovens, o fim do ano letivo marca o início de uma das decisões mais importantes da vida: o que fazer a seguir? Entrar na universidade, procurar um emprego ou seguir uma carreira nas Forças Armadas são algumas das opções em cima da mesa. E é precisamente nesta altura que a Força Aérea Portuguesa está a chamar a atenção para uma vantagem que pode fazer a diferença: os alunos da Academia recebem um vencimento durante a formação.

Enquanto frequentam um curso superior totalmente financiado, os cadetes recebem uma remuneração mensal que aumenta ao longo dos anos de formação. De acordo com os valores agora divulgados pela Força Aérea, um cadete do 1.º ano recebe 226,14 euros por mês. No 2.º ano, o valor sobe para 282,68 euros, passando para 339,22 euros no 3.º ano e para 452,29 euros no 4.º ano.

Depois de concluída a formação, os vencimentos aumentam significativamente. Um aspirante a oficial aufere 1.764,86 euros, enquanto um alferes passa a receber 2.333,29 euros.

Estudar sem propinas e com um salário

A mensagem da Força Aérea é clara: além de proporcionar uma carreira militar, a Academia oferece também um percurso académico financiado pelo Estado, permitindo aos alunos concluir o ensino superior sem custos com propinas, enquanto recebem uma remuneração mensal durante a formação.

Numa altura em que muitos estudantes ponderam o impacto financeiro de prosseguir estudos ou de entrar no mercado de trabalho, esta é uma das características que a instituição procura destacar junto dos jovens que estão a escolher o seu futuro.

"Sabias que os alunos da Academia da Força Aérea recebem um vencimento durante a formação? Enquanto te preparas para uma carreira de excelência, recebes uma remuneração mensal e frequentas um ensino superior totalmente financiado", sublinha a Força Aérea na informação agora partilhada.

Para quem está indeciso sobre o próximo passo, a Academia da Força Aérea apresenta-se como uma alternativa que junta formação académica, preparação militar e uma remuneração desde o primeiro ano.

Num momento em que milhares de jovens portugueses terminam o ensino secundário e começam a decidir o rumo profissional, a possibilidade de estudar, receber um salário e iniciar uma carreira nas Forças Armadas surge como uma opção que poderá despertar o interesse de muitos candidatos.