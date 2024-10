Experimentei um dos gadgets de skincare mais falados do TikTok e senti-me verdadeiramente radiante

Este artigo pode conter links afiliados*

Tudo começou num dia especial: eu e as minhas amigas estávamos a preparar-nos para um casamento. Como em todos os grupos, há sempre aquela amiga que vem preparada para qualquer situação, desde modeladores de cabelo a gadgets de skincare. Foi então que tive oportunidade de experimentar o gadget da Foreo. Esta amiga, que sempre disse que a sua rotina de beleza é sagrada, diz que só se sente confiante depois de uma boa massagem facial. E não posso negar: aos 34 anos parece que ainda tem 24.

Com os olhos um pouco inchados naquele dia, decidi experimentar o pequeno dispositivo antes de aplicar a maquilhagem. A minha amiga explicou-me que era necessário instalar uma aplicação no telemóvel, que oferece tutoriais específicos para várias zonas do rosto e pescoço. Escolhi um programa focado nos lábios, bigode chinês e pescoço. Cada tutorial dura cerca de dois minutos, e no total usei o Foreo durante seis minutos.

Os resultados surpreenderam-me: notei uma redução no inchaço quase instantânea e, no casamento, senti-me verdadeiramente radiante. Apesar de usar gua sha diariamente, este dispositivo oferece um nível de cuidado completamente diferente. A sensação de bem-estar que proporciona é incomparável, o que me deixou decidida a comprar um Foreo para mim. Sem dúvida, é uma experiência que vale a pena.

Embora ainda não possa falar dos efeitos a longo prazo, já que só observei os resultados imediatos, a minha amiga – que chegou a fazer preenchimento com ácido hialurónico no bigode chinês – garante que, desde que começou a usar o dispositivo, não teve necessidade de voltar a fazê-lo.

Fiquei curiosa e decidi investigar o que é que faz esta máquina eficaz: as pulsações T-Sonic relaxam os pontos de tensão muscular e ajudam a suavizar a aparência de linhas de expressão e rugas, explica a própria marca. Ao mesmo tempo, melhoram a circulação sanguínea e aumentam a absorção dos produtos que usamos na cara, potenciando os efeitos.

