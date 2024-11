Estes truques caseiros afastam de vez mosquitos, formigas e baratas de casa

6 truques simples para manter as moscas e mosquitos longe de casa

Se há pessoas em quem nós acreditamos no que toca a conselhos para afastar insetos e outros bichos indesejáveis são os australianos. Habituados a lidar com todo o tipo de insetos, é de lá que vêm as melhores dicas repelentes.

A influenciadora australiana Chantel Mila Ibbotson, conhecida por partilhar dicas domésticas práticas e eficazes, revelou recentemente alguns truques surpreendentemente simples para manter os insetos longe de casa.

No seu mais recente vídeo, que ficou viral, Chantel mostrou cinco métodos caseiros que utilizam ingredientes comuns que provavelmente já tem na sua cozinha. Desde a utilização inteligente de borras de café até ao aproveitamento de óleos essenciais, estas dicas práticas são particularmente úteis.

Prepare-se para descobrir como transformar produtos do dia a dia em poderosos repelentes naturais, com este vídeo: