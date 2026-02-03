Facebook Instagram
Dicas

Farto de ter formigas em casa? Basta colocar isto em cima da bancada da cozinha

É das coisas mais irritantes, mas esta solução é mesmo eficaz
IOL
Há 2h e 25min
Formigas Foto Amit Talwar, Unsplash
Formigas Foto Amit Talwar, Unsplash
Não pise baratas! Descubra qual a forma mais segura de matar estes insetos

Poucas coisas são tão desagradáveis na cozinha como encontrar formigas espalhadas pela bancada e pelos armários. 

Para resolver este problema de forma simples e natural, a criadora de conteúdos Mayara Gomes, conhecida no Instagram pela página  @casa.255, partilhou um truque prático que promete afastar as formigas sem recorrer a produtos químicos agressivos.

A solução passa por um ingrediente que muitos têm em casa: café. Para aplicar o truque, basta um pedaço de papel de cozinha, uma colher de café, pode ser as borras, e uma mistura de água com detergente.

Depois de molhar o papel de cozinha nesta solução, deve colocá-lo nos locais da cozinha onde as formigas costumam aparecer. O cheiro do café, combinado com o detergente, funciona como uma barreira natural, afastando estes insetos de forma eficaz.

Para quem lida frequentemente com este tipo de invasões, esta pode ser uma alternativa simples e económica para manter a cozinha limpa e livre de formigas.

RELACIONADOS
Não pise baratas! Descubra qual a forma mais segura de matar estes insetos
Das formigas aos mosquitos, das baratas aos ratos: ingredientes naturais para proteger a casa e jardim de pragas
É o fim das moscas e mosquitos em casa: esta cortina é económica e vende-se aos milhares
Não deite as cascas de laranja fora: esta é a solução ideal para afastar os mosquitos de uma vez
Nunca mais vai ter mosquitos em casa. Basta ter esta planta por perto
Mais Vistos
00:03:43
1ª Companhia
O momento mais esperado! Instrutor Joaquim avalia imitação de Filipe Delgado
tvi
00:02:40
Dois às 10
Cláudio Ramos esclarece alegada tensão com André Ventura: “Contra o André não terei nada”
tvi
00:03:50
Dois às 10
Após assistir a imagens, Cristina Ferreira confronta André Ventura: “Tenho de lhe dizer isto”
tvi
00:02:31
1ª Companhia
Instrutor Andrade lança comentário inusitado e deixa todos a rir
tvi
Destaques IOL
Receitas
Márcia Soares ensinou-nos a fazer um jantar rápido e económico. Esta é a receita
IKEA
Peça da IKEA de 11 euros acaba de vez com o pesadelo de cómodas e bancadas cheias de tralha
Cuidados
Usar sacos de água quente pode ser perigoso. Jovem partilha o que lhe aconteceu
Novidades
Atenção Conforama e IKEA: Aldi vai ter um sobrecolchão por menos de 25 euros
Mais Lidas
Tempestade leonardo
Vem aí vento e chuva forte outra vez: é por aqui que vai entrar a tempestade Leonardo
away
José Moutinho
Todos conhecem o Comandante José Moutinho, mas poucos viram a mulher que lhe roubou o coração. Nós mostramos
Joao jesus
Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos
Guerra
O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia
cnn
Famosos
João Patrício recebe triste notícia: "Deixou-nos hoje. Obrigado por tanto"
selfie
Rosa bela
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»