Farto de ter formigas em casa? Basta colocar isto em cima da bancada da cozinha

Poucas coisas são tão desagradáveis na cozinha como encontrar formigas espalhadas pela bancada e pelos armários.
Para resolver este problema de forma simples e natural, a criadora de conteúdos Mayara Gomes, conhecida no Instagram pela página @casa.255, partilhou um truque prático que promete afastar as formigas sem recorrer a produtos químicos agressivos.
A solução passa por um ingrediente que muitos têm em casa: café. Para aplicar o truque, basta um pedaço de papel de cozinha, uma colher de café, pode ser as borras, e uma mistura de água com detergente.
Depois de molhar o papel de cozinha nesta solução, deve colocá-lo nos locais da cozinha onde as formigas costumam aparecer. O cheiro do café, combinado com o detergente, funciona como uma barreira natural, afastando estes insetos de forma eficaz.
Para quem lida frequentemente com este tipo de invasões, esta pode ser uma alternativa simples e económica para manter a cozinha limpa e livre de formigas.