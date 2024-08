Precisa de apenas três ingredientes para acabar com as formigas em sua casa

Receita caseira para acabar com o mofo nos armários

Ter insetos indesejados em casa é sempre um aborrecimento e no verão parece que há mais tendência para fazerem uma visita. Apesar de inofensivas, quando as formigas aparecem, vêm em grandes grupos e podem ser muito difíceis de mandar embora.

Quem tem crianças pequenas em casa, outros animais ou simplesmente evita usar produtos químicos, pode ter alguma dificuldade em arranjar uma solução natural para expulsar as formigas de casa. mas há uma solução natural e simples de se preparar que afasta as formigas e que deixa a casa a cheirar bem.

A receita natural foi partilhada por María Belén da página de Instagram @mariabelen.rp. A criadora de conteúdos espanhola com mais de 300 mil seguidores garante que a solução para afastar formigas consegue-se com apenas três ingredientes muito comuns na cozinha: louro, cravo-da-Índia e vinagre.

Para preparar este repelente de formigas basta ferver 400 ml de água com duas folhas de louro e uma pequena quantidade de cravo-da-Índia. Depois é desligar o fogão, deixar arrefecer e juntar 100 ml de vinagre branco. Coloque numa garrafa de spray e use nas superfícies onde costuma ver as formigas.

Deve usar esta mistura na limpeza diária para que as formigas não voltem a aparecer.

María Belén deixa só o alerta de que se deve evitar colocar esta mistura em alguns materiais por ela conter vinagre. Não coloque em pedra, mármore e em algumas madeiras.

Veja como se faz no vídeo abaixo.