Diga adeus às formigas na cozinha com este truque simples

Se há algo que pode ser realmente irritante na cozinha, é dar de caras com formigas por todo o lado. Aparecem sempre de repente, encontram qualquer migalha esquecida e, quando damos por isso, a nossa bacanda está cheia de formigas.

A criadora de conteúdos Mayara Gomes, conhecida no Instagram pela página @casa.255, partilhou um truque simples e super útil para afastar estes pequenos bichos de uma vez por todas.

O segredo está num ingrediente que muitos de nós temos sempre à mão: café. Segundo Mayara, tudo o que vai precisar é de um pedaço de papel de cozinha, uma colher de café (pode ser a borra) e um pouco de detergente misturado com água.

O processo é simples: basta molhar o papel de cozinha na mistura e colocá-lo nos pontos estratégicos da cozinha onde as formigas costumam aparecer. O cheiro do café combinado com o detergente cria uma barreira natural que as afasta sem necessidade de recorrer a químicos agressivos.

Se as formigas costumam ser um problema recorrente na sua casa, vale a pena experimentar este truque e manter a cozinha livre destes pequenos intrusos de forma natural.