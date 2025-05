Descobrimos 5 formas simples de eliminar formigas sem recorrer a químicos

Estas 10 plantas precisam de pouquíssimos cuidados e deviam existir em todas as casas

É sempre uma frustração quando aparecem formigueiros no nosso jardim. Eliminá-los pode ser um verdadeiro desafio, especialmente nestes dias de calor em que é comum as formigas invadarem os espaços exteriores ou até se aproximem das nossas casas. No entanto, não é necessário recorrer a pesticidas químicos para resolver o problema.

Segundo o site La Razon, existem soluções naturais, económicas e eficazes para controlar estas colónias sem prejudicar o ambiente:

1. Vinagre branco com água

Misture partes iguais de vinagre branco e água e deite diretamente sobre o formigueiro. O forte odor quebra o rasto de feromonas que as formigas usam para se orientar, desorganizando a colónia.

2. Bicarbonato de sódio com açúcar

Combine partes iguais de bicarbonato e açúcar e espalhe à volta do formigueiro. O açúcar atrai as formigas e o bicarbonato, ao ser ingerido, interfere com o sistema digestivo, ajudando a controlar a população.

3. Água a ferver

Deitar água a ferver na entrada do formigueiro é uma solução direta e eficaz. Apesar de resultar de imediato, recomenda-se repetir o processo durante alguns dias para garantir que toda a colónia foi eliminada.

4. Cascas de citrinos

As formigas não suportam o cheiro de citrinos. Triture cascas de laranja ou limão com água quente e deite a mistura no formigueiro. Para além de repelente natural, ajuda a desfazer o ninho sem agredir o solo.

5. Terra de diatomáceas

Este pó natural, feito de algas microscópicas fossilizadas, danifica o exoesqueleto das formigas, provocando desidratação. É seguro para pessoas e animais (na versão alimentar) e funciona bem como barreira à volta dos ninhos.