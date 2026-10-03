A Amazon está com descontos loucos e este forno passou de 300 para 175 euros

A Amazon está com vários descontos em eletrodomésticos nesta altura do ano e o forno Candy Bake 600 é um dos que mais se destaca. Com 4,4 estrelas em 216 avaliações, caiu dos 300,96€ para 175,85€, uma descida de 42%. "Bom, bonito e barato", resume uma cliente espanhola, satisfeita com a compra. Outra compradora não tem dúvidas: "estou muito contente com este produto, recomendo".
Vale a pena lembrar que este preço é uma oferta antecipada, exclusiva para membros Amazon Prime, antes da Festa de Ofertas Prime, que decorre já nos dias 6 e 7 de outubro. Quem ainda não é membro pode experimentar o Prime gratuitamente durante 30 dias e aproveitar já este desconto, sem compromisso.
Experimente o Amazon Prime aqui
Adquira o forno Candy Bake 600 na Amazon a 175,85€
Capacidade e funções para quem cozinha para a família toda
Com 78 litros de capacidade e 9 programas de cozedura, este forno foi pensado para quem gosta de ter espaço de sobra. As dimensões são de 595x595x548 mm, o formato standard para encastre em espaços de cozinha de 590x560x560 mm, o que facilita a instalação em qualquer cozinha já preparada para este tipo de equipamento.
Uma cliente que já testou o produto ficou surpreendida com o resultado: "o forno é ótimo, fiquei admirada, cumpre tudo na perfeição, instala-se muito facilmente e limpa-se depressa". Outro comprador confirma a mesma experiência: "muito rápido, as refeições saem ótimas e é muito silencioso".
Fácil de instalar e de manter limpo
O sistema de limpeza hidrolítica e a porta Click&Clean facilitam a manutenção no dia a dia, o que é confirmado por quem já tem este modelo em casa. Uma cliente destaca que o forno "é super giro, fácil de instalar, funciona muito bem", enquanto outra elogia a boa iluminação interior, que permite acompanhar o assado em tempo real sem abrir a porta.
Com classificação energética A+, este forno já convenceu mais de 50 compradores só no mês passado.
Adquira o forno Candy Bake 600 na Amazon a 175,85€
*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.