A Amazon está com descontos loucos e este forno passou de 300 para 175 euros

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Dois dias de ofertas na Amazon: Festa de Ofertas Prime acontece a 6 e 7 de outubro

A Amazon está com vários descontos em eletrodomésticos nesta altura do ano e o forno Candy Bake 600 é um dos que mais se destaca. Com 4,4 estrelas em 216 avaliações, caiu dos 300,96€ para 175,85€, uma descida de 42%. "Bom, bonito e barato", resume uma cliente espanhola, satisfeita com a compra. Outra compradora não tem dúvidas: "estou muito contente com este produto, recomendo".

Vale a pena lembrar que este preço é uma oferta antecipada, exclusiva para membros Amazon Prime, antes da Festa de Ofertas Prime, que decorre já nos dias 6 e 7 de outubro. Quem ainda não é membro pode experimentar o Prime gratuitamente durante 30 dias e aproveitar já este desconto, sem compromisso.

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Capacidade e funções para quem cozinha para a família toda

Com 78 litros de capacidade e 9 programas de cozedura, este forno foi pensado para quem gosta de ter espaço de sobra. As dimensões são de 595x595x548 mm, o formato standard para encastre em espaços de cozinha de 590x560x560 mm, o que facilita a instalação em qualquer cozinha já preparada para este tipo de equipamento.

Uma cliente que já testou o produto ficou surpreendida com o resultado: "o forno é ótimo, fiquei admirada, cumpre tudo na perfeição, instala-se muito facilmente e limpa-se depressa". Outro comprador confirma a mesma experiência: "muito rápido, as refeições saem ótimas e é muito silencioso".

Fácil de instalar e de manter limpo

O sistema de limpeza hidrolítica e a porta Click&Clean facilitam a manutenção no dia a dia, o que é confirmado por quem já tem este modelo em casa. Uma cliente destaca que o forno "é super giro, fácil de instalar, funciona muito bem", enquanto outra elogia a boa iluminação interior, que permite acompanhar o assado em tempo real sem abrir a porta.

Com classificação energética A+, este forno já convenceu mais de 50 compradores só no mês passado.

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*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.