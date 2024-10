Deixe de fazer isto quando cozinha no forno se quer poupar energia

Os 10 erros mais comuns quando se cozinha com a air fryer

O forno é um eletrodoméstico muito útil na hora de preparar refeições, dando para preparar pratos completos. No entanto, não é perfeito, e uma das desvantagens é o seu consumo elétrico – chega a representar mais de 8% do consumo elétrico de todos os aparelhos em casa.

O consumo elétrico do forno depende de vários fatores, como a eficiência, a sua potência e a forma como o usamos, explica a empresa energética Endesa, numa publicação feita no seu site espanhol.

Em relação à potência e à eficiência, apenas podemos fazer algo na hora da compra, optando por um aparelho que tenha um consumo mais reduzido. No entanto, por mais pensada que seja a nossa escolha, a forma como o utilizamos terá também um grande impacto na fatura da eletricidade.

Há um hábito que muita gente tem na hora de usar o forno que está a fazer com que ele gaste mais energia. Falamos do hábito de abrir a porta do eletrodoméstico a meio da utilização para garantir que os alimentos estão a cozinhar.

Muito provavelmente, vimos os nossos avós e pais cometer este erro na hora de usar o forno e achámos que era uma necessidade. Bem dizendo, às vezes não há outra forma de garantir que tudo está bem com os nossos assados, mas, de forma geral, é evitável abrir a porta do forno a meia da cozedura.

Ao abrirmos a porta, o forno sofre perdas de calor, tendo de consumir mais energia para voltar à temperatura para que está programado. Se conseguirmos espreitar pelo vidro ou abrir menos vezes a porta, vamos conseguir uma utilização mais eficiente que se vai traduzir numa conta da luz mais baixa.

Mais dicas para diminuir o consumo energético do forno

Evitar abrir a porta do forno a meio da cozedura é uma boa forma de evitar que o forno gaste mais energia do que o estritamente necessário. Mas há outras dicas que pode seguir e que, todas juntas, vão fazer uma grande diferença no consumo de luz.

A Endesa partilha 7 conselhos para poupar energia:

1. Cozinhe vários pratos de uma só vez ou até faça granes quantidades do mesmo prato para guardar para outra altura;

2. Aproveite o calor residual depois de desligar o forno e aqueça algum alimento no aparelho em vez de colocar no micro-ondas;

3. Desligue o forno cinco minutos antes do tempo indicado nas receitas já que o calor residual será suficiente para terminar a receita;

4. Parta os alimentos em pedaços mais pequenos para que cozinhem mais depressa;

5. Faça a manutenção com frequência;

6. Use recipientes próprios para o forno já que estes ajudam a manter a temperatura;

7. Ferva os legumes antes de os pôr a cozinhar no forno.