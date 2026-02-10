Facebook Instagram
É por isto que devemos colocar folhas de louro dentro do forno

Especialistas recomendam fazer isto com as folhas de louro
Há 2h e 47min
Foto: pixabay
Limpar o forno é mesmo daquelas tarefas que ninguém adora fazer e que deixamos sempre para último. A verdade é que, com o passar do tempo, sem limpeza recorrente, os resíduos tornam-se mais difíceis de remover e o mau cheiro começa a aparecer. No entanto, existe uma forma que facilita todo este processo: folha de louro. Para além de ser conhecida pelo seu aroma na cozinha, este ingrediente atua como desodorizante natural e possui propriedades antifúngicas.

Citado pelo site Petit Chef, os especialistas recomendam fazer uma limpeza leve das superfícies visíveis do forno com água morna, vinagre e sumo de limão para soltar gordura e sujidade, e seque ligeiramente com um pano para remover humidade e migalhas. Depois basta colocar 2 a 3 folhas de louro secas num tabuleiro ou recipiente próprio para forno e aqueça a 100 °C durante 10 minutos. O calor liberta os óleos aromáticos das folhas, refrescando o forno e neutralizando odores, sem necessidade de esfregar intensamente.

De acordo com os especialistas, deve repetir o processo uma ou duas vezes por mês, ou com maior frequência se cozinhar alimentos com odores fortes, como peixe ou carnes gordurosas. Este pequeno ritual ajuda a reduzir odores, evita acumulação de resíduos e bactérias, e torna a manutenção do forno muito mais prática e natural.

Para além de eficaz, esta solução evita produtos químicos agressivos, protege os revestimentos do forno e utiliza apenas ingredientes que a maioria das casas já tem à mão.

