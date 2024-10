Deixe o seu forno impecável e livre de resíduos queimados. É mais fácil do que imagina

Do lavatório aos panos de cozinha. Com que frequência deve lavar estas coisas em casa?

O seu forno está sujo e não sabe como deixá-lo limpo, sem restos ou manchas? O forno é um aparelho muito útil na confeção das refeições, mas que facilmente fica sujo. E se não se for fazendo a limpeza regularmente, o trabalho vai tornando-se cada vez mais difícil.

A boa notícia é que limpar o forno é mais simples do que o que possa pensar e quem prova isso é a criadora de conteúdos por trás da página de TikTok @patriwhitehouse. Patricia Fernández partilhou num vídeo que já conta com perto de 60 mil “gostos” como faz para garantir que o seu forno está a brilhar. E sim, é preciso tirar os vidros da porta e até a zona de encaixe dos tabuleiros. Mas prometemos que não é assim tão difícil.

Como mostra no seu vídeo, o primeiro passo é tirar o vidro interno da porta para se poder limpá-lo e tirar a gordura que vai acumulado. Normalmente, basta encontrar o encaixe que está na parte de cima da porta para se tirar o vidro. Depois tira-se a porta, retirando o travão que está nas dobradiças.

Os suportes dos tabuleiros muitas vezes podem ser simplesmente desencaixados para serem lavados na pia. No entanto, veja com atenção porque poderá ter de desaparafusar algum parafuso.

Agora como limpar o forno? Coloque água quente na base e espere uns segundos para amolecer os restos de comida e zonas queimadas. Depois, com uma pastilha da máquina de lavar louça, esfregue a zona suja. Quando estiver toda dissolvida, deixe atuar por uns minutos e, com uma esponja, esfregue a sujidade. Partes mais entranhadas podem ser limpas com um produto de limpeza de cozinha, como o Cif.

Retire o excesso de produto primeiro com uma esponja e depois com um pano limpo. Passe o mesmo pano na borracha à volta do forno. Monte a porta, o vidro e os encaixes.

Patrícia põe ainda um protetor de forno (semelhante a este da Amazon) na parte de baixo, um truque que facilita a limpeza caso algum alimento pingue.

Se ficou com alguma dúvida relativamente ao processo, veja o vídeo (em espanhol).