Este é o método definitivo (sem esfregar) para um forno livre de gordura e a brilhar

Forno e grelha com gordura encrustada

É um dos maiores pesadelos domésticos. Só de pensarmos no processo de limpeza do forno, quase que desistimos de cozinhar lá. Mas, este método simples e sem esfregar, tem a capacidade de chegar a todos os cantos com gordura e resulta num aparelho a brilhar como novo e sem odores.

Partilhado e testado pela influencer turca de dicas domésticas Arzu Gönüllü, esta é uma receita económica e saudável, já que dispensa produtos químicos. “Se fizerem isto uma vez por mês, o vosso forno ficará como novo. Não utilizo produtos químicos no forno e não recomendo que o façam. O método que utilizo é simples, eficaz e o melhor que já experimentei”, começa por recomendar a especialista.

“Basta colocar os ingredientes indicados abaixo num tabuleiro de forno e ligá-lo na temperatura máxima durante 30 minutos. Este passo é muito importante: enquanto o forno estiver a funcionar, não abram a porta. Depois de o forno arrefecer ligeiramente, irão perceber que a gordura e a sujidade ficaram amolecidas e derretidas. Basta limpar com um pano húmido”, explica.

Para fazer esta receita vai precisar de:

2 litros de água

Vinagre

Ácido cítrico (limão em pó)

Bicarbonato de sódio

1 limão cortado ao meio

Veja agora no vídeo como deve fazer: