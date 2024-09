Finalmente alguém nos ensina a limpar o forno em menos de 5 minutos

Depois de saborear uma refeição deliciosa, todos nós já tivemos a sensação de frustração ao olhar para o forno. Os respingos de óleo, a gordura acumulada e o odor podem ser desencorajadores. Muitas vezes, acabamos por fechar a porta do forno e adiar a limpeza para o dia seguinte. No entanto, este é um dos piores hábitos, pois não existem soluções rápidas para fornos que foram constantemente negligenciados. É essencial evitar a acumulação de alimentos, realizando uma limpeza rápida após cada utilização.

A boa notícia é que é possível fazer uma limpeza diária do forno em apenas 5 minutos. Descobrimos este método no site Homebeautiful, onde a especialista em limpeza Shannon Lush garante que o forno ficará como novo com a sua técnica, sem a necessidade de produtos agressivos. Vamos a isto?

Vai precisar de:

Bicarbonato de sódio

Vinagre branco

Meias

Como limpar o forno em 5 minutos:

Certifique-se de que o forno e o fogão estão completamente frios. Retire as grelhas e prateleiras e, em seguida, polvilhe bicarbonato de sódio por todo o interior do forno. Pulverize de imediato com vinagre branco. Quando o bicarbonato começar a efervescer, esfregue a superfície com um par de meias enroladas. Este processo vai remover a sujidade de forma eficaz e rápida.

Depois, basta passar uma esponja húmida para limpar os resíduos. Para facilitar a limpeza da parte superior do forno, coloque um espelho no fundo, assim evita ter de inclinar a cabeça.

Quanto ao pano de limpeza ideal, a especialista recomenda o uso de meias. Segundo Shannon Lush, estas são tão eficazes como os panos de microfibra e são uma alternativa muito mais económica.

Ao adotar esta rotina de limpeza diária de 5 minutos, evitará a acumulação de gordura e odores, garantindo que o seu eletrodoméstico continua em excelentes condições.

Limpeza profunda: quando o forno já está demasiado sujo

Se o forno acumulou sujidade durante vários dias e as manchas de gordura já se incrustaram, é altura de fazer uma limpeza profunda. Para remover eficazmente a sujidade e restaurar o brilho do seu forno, siga este método simples, sem recorrer a produtos químicos agressivos.

Vai precisar de:

Bicarbonato de sódio

Vinagre branco

Água

Esponja ou escova não abrasiva

Luvas de borracha

Detergente para loiça ou pastilha para lavar loiça (opcional)

Um pano de microfibra

Para limpar o forno, comece por colocar luvas de borracha e misturar bicarbonato de sódio com água na mesma proporção para formar uma pasta. Em seguida, remova as grelhas do forno e aplique a pasta no interior do forno, evitando a porta, o elemento de aquecimento e a lâmpada. Deixe a pasta atuar durante a noite.

No dia seguinte, encha a pia com água quente e adicione um pouco de detergente para louça. Mergulhe as grelhas na água pelo menos durante duas horas. Depois, esfregue bem as grelhas, enxague e deixe secar. Se a gordura acumulada não sair, repita o processo ou dissolva uma pastilha de detergente para a loiça na água quente e deixe as grelhas de molho novamente antes de esfregar, enxaguar e secar.

Depois de deixar o bicarbonato de sódio atuar durante a noite, esfregue o forno com uma esponja ou escova não abrasiva. Se ainda houver gordura, borrife vinagre branco nas superfícies e deixe agir por alguns minutos antes de limpar com um pano húmido.

Para o vidro, faça uma pasta de bicarbonato de sódio e água, aplique e deixe por 30 minutos. Limpe com um pano macio e húmido, depois borrife vinagre e passe novamente o pano.

Por fim, limpe o exterior do forno com um pano húmido e detergente. Coloque as grelhas no lugar e o seu forno estará como novo!

De acordo com o site Home Beautiful, para limpar grelhas de forno que estão muito sujas, é aconselhável utilizar produtos de limpeza potentes que ajudam a restaurar o brilho original das grelhas. Embora estes produtos sejam eficazes, é importante lembrar que os químicos podem causar irritações na pele e nas vias respiratórias. Portanto, não se esqueça de ler e seguir as instruções de segurança antes de os utilizar. Além disso, evite usar estes produtos em superfícies de alumínio, ferro fundido ou cobre.