Sim, o papel de alumínio pode ir ao forno. Mas nunca nestas situações

O papel de alumínio é muito útil para ser usado no forno, como no caso de receitas em papelote ou para cobrir assados para não ficarem tão secos. Porém, há situações em que não se deve mesmo usar este material no forno, como explica o site norte-americano Southern Living:

Nunca use papel de alumínio como forro do forno

Quando utilizado como forro no forno, o papel de alumínio pode bloquear as saídas de ar, causando problemas na circulação do ar e na distribuição do calor. Além disso, o alumínio pode riscar o esmalte do forno.

Não use papel de alumínio quando está a fazer bolachas

Cozer bolachas em papel de alumínio pode resultar numa cozedura irregular. Como o alumínio é um condutor de calor, qualquer parte das bolachas que toque diretamente no papel cozerá mais depressa, podendo queimar a massa. Use apenas papel vegetal.

Não use papel de alumínio ao cozinhar alimentos ácidos

Alimentos como tomate ou frutas cítricas contêm ácido que pode reagir com o papel de alumínio, fazendo com que este se desintegre ou crie pequenos buracos.

Evite o uso de papel de alumínio se quiser reduzir a exposição ao alumínio

Alguns estudos indicam que o papel de alumínio pode transferir pequenas quantidades de alumínio para os alimentos, especialmente em temperaturas elevadas e dependendo do tipo de alimento.

Nunca utilize papel de alumínio no micro-ondas

Embora algumas pessoas digam que é seguro, a Food & Drug Administration (FDA), entidade equivalente à ASAE nos Estados Unidos, alerta contra o uso de papel de alumínio no micro-ondas. Tal como outros metais, as micro-ondas refletirão na superfície do alumínio, o que é perigoso. A FDA avisa que colocar papel de alumínio no micro-ondas pode danificar o aparelho ou até causar um incêndio.

O papel de alumínio escureceu no forno. É perigoso?

Se notar que o papel de alumínio escureceu durante a cozedura, não se preocupe. É normal que o papel de alumínio escureça ou descolore durante a cozedura, devido ao acúmulo de óxido de alumínio, resultante da humidade dos alimentos cobertos. Este escurecimento é inofensivo.