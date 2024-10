Consiga um forno novo e a brilhar com este truque com cápsula da máquina da loiça

Já deu consigo a esfregar furiosamente com palha de aço, com escovas, com sprays? Se nada disto lhe parece realmente eficaz, há um truque simples com uma cápsula de máquina de lavar loiça que pode experimentar e que já é viral, sendo atestado por muitas pessoas nas redes sociais.

Apesar de haver uma vasta oferta de produtos químicos especializados nas lojas, as soluções caseiras podem ser igualmente eficazes e custar muito menos. Um desses truques é o que apresentamos aqui.

Uma das formas mais comuns de limpar a fundo o forno é com bicarbonato de sódio, como explica o site Daily Wrap . Apesar de eficaz, pode ser substituído por um método mais rápido e que deixará o forno a brilhar em apenas uma hora. O que precisa é de água, um recipiente resistente ao calor e uma cápsula de detergente para a máquina de lavar loiça. O processo é muito simples.

Para começar, remova todos os acessórios do forno. Coloque depois um recipiente resistente ao calor dentro do forno e encha-o com algumas chávenas de água. Adicione uma cápsula de detergente e ajuste a temperatura para 200°C. Deixe o forno ligado durante cerca de uma hora. Após esse tempo, retire o recipiente e limpe os resíduos, maioritariamente gordura, com um pano. Se ainda persistirem manchas, pode utilizar uma solução de vinagre e água para uma limpeza mais profunda.

Este método com uma cápsula de detergente para a máquina de lavar loiça pode também ser utilizado para desentupir o lava-loiças. Basta encher um copo com água quente, dissolver a cápsula e deitar a solução no lava-loiças, aguardando cerca de 10 minutos. Após esse tempo, passe por água quente. Recomenda-se repetir este processo a cada duas semanas.