Consegue adivinhar quem é esta bebé? Hoje tem 43 anos e é uma das maiores artistas portuguesas

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Uma fotografia de bebé, uma mensagem dirigida à menina que um dia foi e uma reflexão sobre o caminho percorrido. Gisela João assinala esta sexta-feira, 6 de novembro, o 43.º aniversário e escolheu fazê-lo de uma forma muito especial: partilhou uma imagem sua de quando era pequena, que nunca tinha mostrado publicamente, acompanhada por um texto profundamente emotivo.

Na publicação no Instagram, a fadista escreve uma espécie de carta à criança que foi, olhando para trás com orgulho, ternura e alguma surpresa perante tudo o que a vida lhe trouxe.

«Ai, menina… Chora-me tudo sempre que te vejo. Que orgulho tenho de ti», começa por escrever.

Ao longo da mensagem, Gisela João imagina o que diria àquela menina se lhe pudesse contar tudo aquilo que ainda estava para acontecer. «Se eu te contasse a tua vida, juro, não acreditavas», confessa, antes de recordar os medos, os vazios e a personalidade sonhadora que continuam, de certa forma, a fazer parte de si.

A artista fala também da menina que «continuas a caçar o vento e apaixonada pelas copas das árvores», que gosta de escrever em «papéis bonitos» e de colecionar canetas. Uma descrição íntima e cheia de pequenos detalhes, que dá à publicação um tom muito pessoal.

«Menina, tens tudo aquilo que achavas que não podias ter. Ai, se tu visses, menina…», escreve ainda.

A mensagem termina com uma espécie de incentivo à criança que foi, e à mulher que se tornou. «Menina desengonçada, foste aprendendo a bailar», recorda, antes de deixar duas palavras que resumem o seu percurso: «Continua a cantar».

De Barcelos para os palcos: o percurso de Gisela João

Nascida em Barcelos, a 6 de novembro de 1983, Gisela João cresceu numa família numerosa e teve o primeiro contacto com o fado ainda em criança, através da rádio. Começou por cantar para a família, amigos e vizinhos, até que a música se tornou o caminho que acabaria por escolher.

Mais tarde, mudou-se para o Porto, onde chegou a estudar design de moda, mas foi a paixão pelo canto que a levou a Lisboa e a uma carreira na música. O seu álbum de estreia, homónimo, chegou em 2013 e alcançou o primeiro lugar das tabelas nacionais, afirmando-a como um dos nomes mais relevantes do fado contemporâneo.

Seguiram-se trabalhos como «Nua», «AuRora» e «Inquieta», editado em 2025, no qual revisita canções ligadas à liberdade em Portugal. Ao longo do percurso, recebeu várias distinções, entre elas o Prémio Amália Revelação e o Globo de Ouro de Melhor Intérprete Nacional.

Aos 43 anos, Gisela João continua a cantar e a reinventar-se. Desta vez, no dia do aniversário, decidiu olhar para trás e deixar uma mensagem à menina da fotografia, uma homenagem à sua própria história e a tudo aquilo que ainda está por vir.