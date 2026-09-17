Pedro Crispim
Pedro Crispim

É um dos rostos mais adorados da TVI. Agora, surge em fotos com quase 30 anos que estão a deixar os fãs de queixo caído
Mafalda Mourão
Há 59 min

Quase 30 anos depois, os seguidores não poupam nos elogios ao comentador

Quase três décadas depois, os seguidores ficaram rendidos à aparência de Pedro Crispim. O comentador e stylist partilhou duas fotografias antigas nas redes sociais, uma de 1999 e outra de 2003, e está a receber uma onda de elogios.

A partilha foi feita através do Instagram. Pedro Crispim publicou uma foto de rosto tirada em 1999, que comparou a uma atual. Mas antes, já tinha partilhado uma foto sua captada em 2003 para um trabalho fotográfico. As imagens rapidamente chamaram a atenção dos seguidores, que não pouparam nos elogios. O motivo? Para muitos, Pedro Crispim mudou muito pouco ao longo dos anos.

Na fotografia de 1999, o então jovem surge com o cabelo curto e escuro, enquanto olha para a câmara. Já a imagem de 2003 mostra-o com um visual diferente, mas com alguns dos traços que os seguidores reconhecem atualmente.

E foram precisamente as semelhanças entre o Pedro Crispim de então e o de hoje que deram origem a uma sucessão de comentários elogiosos.

“1999 gato, 2026 gatão”

Na publicação referente à fotografia de 1999, os fãs fizeram questão de comparar o visual de há quase três décadas com o atual. “1999 (Gato) 2026 (Gatão)”, escreveu um dos seguidores.

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Outro destacou: “Lindíssimo antes e agora”, enquanto houve quem encontrasse um detalhe que, na sua opinião, permanece intacto: “O mesmo brilho no olhar”.

“Carinha linda”, “Gatíssimo sempre” e “Estás muito melhor” foram alguns dos restantes elogios deixados na caixa de comentários. Houve ainda quem aproveitasse a publicação para deixar uma mensagem mais pessoal: “Gosto muito do Pedro! Gostava tanto de o conhecer pessoalmente”.

Outro seguidor resumiu a passagem do tempo com uma comparação simples: “1999 lindo... 2026 lindão... charmoso”.

A fotografia de 2003 também conquistou os seguidores

A segunda imagem, de 2003, voltou a provocar uma onda de elogios. “Eras e és um gato”, pode ler-se num dos comentários, enquanto outro seguidor escreveu: “Já eras lindo, mas agora ainda te acho mais bonito e charmoso”. “Lindíssimo sempre” e “Impressionante foto” foram outras das reações à fotografia.

E houve até quem brincasse com a passagem dos anos: “Para sempre um jovem!”

As duas fotografias mostram, assim, diferentes fases da vida de Pedro Crispim e acabaram por proporcionar aos seguidores uma espécie de viagem no tempo: de 1999 e 2003 até 2026.

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Quase 30 anos depois da primeira fotografia, a conclusão de muitos dos fãs parece ser semelhante: o tempo passou, mas Pedro Crispim continua a receber elogios pela sua aparência e pelo seu conhecido “brilho no olhar”.

Veja, agora, os registos fotográficos de Pedro Crispim que estão a dar que falar:

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