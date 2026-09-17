É um dos rostos mais adorados da TVI. Agora, surge em fotos com quase 30 anos que estão a deixar os fãs de queixo caído

Quase três décadas depois, os seguidores ficaram rendidos à aparência de Pedro Crispim. O comentador e stylist partilhou duas fotografias antigas nas redes sociais, uma de 1999 e outra de 2003, e está a receber uma onda de elogios.

A partilha foi feita através do Instagram. Pedro Crispim publicou uma foto de rosto tirada em 1999, que comparou a uma atual. Mas antes, já tinha partilhado uma foto sua captada em 2003 para um trabalho fotográfico. As imagens rapidamente chamaram a atenção dos seguidores, que não pouparam nos elogios. O motivo? Para muitos, Pedro Crispim mudou muito pouco ao longo dos anos.

Na fotografia de 1999, o então jovem surge com o cabelo curto e escuro, enquanto olha para a câmara. Já a imagem de 2003 mostra-o com um visual diferente, mas com alguns dos traços que os seguidores reconhecem atualmente.

E foram precisamente as semelhanças entre o Pedro Crispim de então e o de hoje que deram origem a uma sucessão de comentários elogiosos.

“1999 gato, 2026 gatão”

Na publicação referente à fotografia de 1999, os fãs fizeram questão de comparar o visual de há quase três décadas com o atual. “1999 (Gato) 2026 (Gatão)”, escreveu um dos seguidores.

Outro destacou: “Lindíssimo antes e agora”, enquanto houve quem encontrasse um detalhe que, na sua opinião, permanece intacto: “O mesmo brilho no olhar”.

“Carinha linda”, “Gatíssimo sempre” e “Estás muito melhor” foram alguns dos restantes elogios deixados na caixa de comentários. Houve ainda quem aproveitasse a publicação para deixar uma mensagem mais pessoal: “Gosto muito do Pedro! Gostava tanto de o conhecer pessoalmente”.

Outro seguidor resumiu a passagem do tempo com uma comparação simples: “1999 lindo... 2026 lindão... charmoso”.

A fotografia de 2003 também conquistou os seguidores

A segunda imagem, de 2003, voltou a provocar uma onda de elogios. “Eras e és um gato”, pode ler-se num dos comentários, enquanto outro seguidor escreveu: “Já eras lindo, mas agora ainda te acho mais bonito e charmoso”. “Lindíssimo sempre” e “Impressionante foto” foram outras das reações à fotografia.

E houve até quem brincasse com a passagem dos anos: “Para sempre um jovem!”

As duas fotografias mostram, assim, diferentes fases da vida de Pedro Crispim e acabaram por proporcionar aos seguidores uma espécie de viagem no tempo: de 1999 e 2003 até 2026.

Quase 30 anos depois da primeira fotografia, a conclusão de muitos dos fãs parece ser semelhante: o tempo passou, mas Pedro Crispim continua a receber elogios pela sua aparência e pelo seu conhecido “brilho no olhar”.

Veja, agora, os registos fotográficos de Pedro Crispim que estão a dar que falar: